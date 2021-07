Emergenza sanitaria Cuba: gli Alpini di Trento donano 2.500 euro

Anche la provincia di Trento è corsa in aiuto a Cuba dove è ancora presente la grave emergenza sanitaria Covid 19. Un paese che dopo il virus è tormentato anche da lotte sociali che vedono in tutte le città cubane delle proteste contro la grave crisi economica.

Un isola messa in ginocchio a causa della mancanza di cibo e generi di prima necessità, aggravata anche dalla cattiva gestione della pandemia da coronavirus.

Il Presidente Sezione ANA Trento Paolo Frizzi insieme a Maurizio Pinamonti si sono subito attivati contribuendo con un aiuto di circa 2.500 in materiale sanitario.

Mascherine, disinfettante e guanti aiuteranno ad affrontare e combattere la pandemia nella provincia di Matanzas

A raccogliere gli aiuti in Trentino è stata Tamara Alfonso Toledo, (foto) residente per molto tempo in Trentino che in questo momento è in Italia. In passato Tamara è sempre sono stata molto attiva nella Cooperazione e Volontariato nella nostra provincia.

«Gli ospedali nella provincia di Matanzas Cuba sono al collasso – spiega Tamara Toledo – manca di tutto. Varie Associazioni si sono messe assieme in tutta Italia per inviare un carico di aiuti per la sanità in questa provincia. La raccolta di materiali sanitari è stata organizzata anche in memoria di Lèster Cabrera Chàvez e Graciliano Dìaz Bartolo, due medici sono morti a Cuba nella lotta contro il Covid 19 e che hanno operato anche in Lombardia e a Crema»

Tamara ha voluto ringraziare il Presidente Sezione ANA Trento avv. Paolo Frizzi e Maurizio Pinamonti del direttivo Sezione ANA Trento, l’associazione Filorosso e l’associazione Italia – Cuba di Trento per le loro donazioni.

Donazioni che sono arrivate anche da parte di numerose associazioni cubane quali «Yailin Bermúdez Landoves» e «Klensy Toledo Romas y Tamara Alfonso Toledo»