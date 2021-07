Ieri in piazza a Trento per manifestare contro il green pass

Sono state quasi un migliaio le persone che si sono ritrovate ieri in Piazza Dante al grido di “ No green pass” e Libertà-Libertà.

Tutte senza mascherina e senza osservare nessuna distanza, esattamente come se fossimo nel 2019.

E’ bastato che qualcuno urlasse “andiamo” e la piazza si è mossa impossessandosi delle vie di Trento. Poi il tam tam sui social ha fatto il resto.

Pubblicità Pubblicità

Da Via Torre Verde a Via Belenzani, poi piazza Duomo, Via Oriola, Via Santa Trinità, Via Mazzini, Piazza Fiera con sosta e discorsi sotto il palazzo del Vescovo e poi ancora via 3 Novembre con sosta sotto il Palazzo del Governo, Via Perini dove sotto la sede della Rai è stato più volte scandito buffoni e terroristi e poi ancora Via Esterle per arrivare in Piazza Duomo e poi ancora Via Belenzani per chiudere la manifestazione, laddove era iniziata: sotto il monumento a Dante.

Non si pensava a una partecipazione così ampia, a tal punto che che non c’era nemmeno un megafono, probabilmente perché gli oratori pensavano ad un qualcosa di più intimo.

Nessuna bandiera, ma solo cartelli, tanta gente con tanta rabbia e voglia di libertà.

Pubblicità Pubblicità



Quando il corteo è passato davanti a bar e ristoranti, molti gli addetti che applaudivano come le persone a bordo strada quando capivano di cosa si trattava. Qualche contestazione c’è stato, ma coraggiosamente al sicuro affacciato alle finestre dei piani alti.

Perché no geen pass? «Perché limita la libertà delle persone, quando la libertà è un diritto. Assolutamente no alla vaccinazione dei bambini in quanto è inaccettabile un vaccino per il quale nessuno si assume le responsabilità di eventuali controindicazioni».- hanno spiegato i manifestanti

Poi ancora è stato detto, «è in atto una sperimentazione vaccinale di massa della quale non sono nemmeno chiari gli obiettivi “Le piazze d’Italia dicono no alla dittatura sanitaria”. In effetti in contemporanea si sono svolte analoghe manifestazioni, tutte molto partecipate in molte città d’Italia, dove in alcune sono avventuti anche degli scontri con la Polizia.