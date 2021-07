Lo strano caso del cantiere di Piazza Mostra diventato fantasma. La giustificazione dell’assessore Stanchina

Da alcuni giorni i lavori in Piazza della Mostra sono fermi. Non solo, ma sono anche scomparse tutte le attrezzature da lavoro, gli operai ed è il deserto.

La situazione ha destato perplessità e preoccupazione tra i residenti che già hanno perso i parcheggi di Via Suffragio oltre a quelli ella stessa piazza, ma da parte dell’amministrazione comunale, nessuna comunicazione.

C’è voluto un post sulla pagina Facebook di “Trento for Dummies” per avere una risposta per altro dopo un paio di giorni, da parte dell’assessore Stanchina: “I lavori sono in prosecuzione, si sta eseguendo il nuovo tracciamento della sede stradale, sono stati definiti gli avanzamenti a settori per rimanere nei tempi e ridurre al minimo il disagio (la zona è complessa) inoltre si è intervenuti per capire come salvaguardare la parte storica della Saluga”.

Ma nel frattempo non c’era proprio nessun lavoretto da fare? Luglio ormai è alla conclusione e agosto è per gran parte il mese delle ferie, quasi due mesi di interruzione del cantiere erano programmati? Domande lecite da parte dei residenti allarmati da un cantiere diventato fantasma.

Per il problema dei parcheggi un’altra segnalazione: “Questi lavori nella piazza e quelli di riqualificazione di vie come la via del Suffragio sono molto importanti, li attendevamo da tempo. Dato che però i parcheggi diminuiscono quotidianamente, non è che finalmente il pertinenziale di via Esterle si possa utilizzare pienamente anche i giorni di mercato? I furgoni degli ambulanti escono regolarmente in contromano a fine giornata”.

C’è poi chi auspica una mailing list dei residenti per essere informati in tempo reale dell’andamento dei lavori e delle eventuali problematiche.

Ci si chiede anche” Non è che la salvaguardia della parte storica della Saluga abbia portato ad un intervento della sovraintendenza delle Belle Arti ed a un conseguente blocco temporaneo dei lavori per verificare il valore archeologico dei primi ritrovamenti dovuti agli scavi?