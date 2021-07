Strategie di marketing B2B: il successo dell’analisi dei dati

Il settore B2B online rappresenta un mercato in crescita, sebbene spesso sottovalutato rispetto al comparto B2C, in grado di offrire importanti opportunità per le aziende italiane. Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio Digital B2B della School of Management del Politecnico di Milano, grazie al digitale le transazioni nell’e-commerce B2B nel 2020 hanno perso appena l’1% rispetto al calo medio del 6% del settore. Un aumento significativo c’è stato per automotive e farmaceutica, mentre quasi il 40% delle imprese investirà in tecnologia e digitalizzazione nei prossimi due anni.

In un ambiente sempre più virtuale un’attività strategica per le aziende è il marketing B2B, indispensabile per promuovere i propri prodotti e servizi nei confronti dei clienti potenziali in target, in modo del tutto simile rispetto a quanto avviene nell’ambito B2C. In questo campo è essenziale il supporto delle analisi dei dati, un settore in forte crescita e uno strumento al quale le imprese ricorrono sempre di più per competere nel mercato B2B, per comunicare con i clienti in modo efficiente partendo da studi di mercato accurati.

Spesso si dimentica che dietro le aziende ci sono delle persone, un aspetto indispensabile per approcciarsi in modo corretto al marketing B2B. Al pari di quanto avviene nel comparto B2C, anche nelle strategie per vendere prodotti e servizi ad altre imprese bisogna mettere al centro della comunicazione i clienti target con i loro desideri, obiettivi, problemi.

In questo contesto le ricerche di mercato realizzate attraverso l’analisi dei Big Data online sono cruciali, poiché consentono di acquisire informazioni e indicazioni essenziali per capire chi sono i clienti potenziali, quali sono le loro esigenze e come differenziarsi dalla concorrenza.

Come ottimizzare le strategie di marketing e comunicazione nel settore B2B – Grazie alle analisi di mercato effettuate da professionisti come gli esperti di Central Marketing Intelligence, oggi è possibile studiare enormi quantità di dati per ottenere risposte concrete alle proprie domande, ricevere insight azionabili e prendere le decisioni corrette. In questo modo, anche nel settore B2B si possono migliorare le strategie di marketing e comunicazione, con risultati reali e tangibili sul business per incrementare la sostenibilità dell’azienda e la sua competitività.

Con la Marketing Intelligence e le ricerche di mercato online è possibile scoprire una serie di informazioni fondamentali, adoperando potenti software di nuova generazione per reperire tutti i dati più importanti per la propria azienda.

Ciò consente di svolgere analisi di altissima validità, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, per usufruire di un connubio ottimale tra l’ampiezza della ricerca e la sua accuratezza. Inoltre è possibile strutturare e codificare le informazioni per ottenere report dettagliati e comprensibili, per non avere appena dati freddi e poco utili ma delle vere e proprie indicazioni per sapere come ottimizzare le strategie di marketing e comunicazione.

Ovviamente la creazione del piano marketing è un processo altrettanto complesso, il quale richiede la massima attenzione per valorizzare al meglio le informazioni ricevute con l’analisi del mercato in ambito B2B. In questo caso bisogna sempre curare tutta l’infrastruttura digitale dell’azienda e la sua presenza online, a partire dal sito web dell’impresa che funziona come una vetrina, anche quando non rappresenta il punto centrale nella strategia di comunicazione. Lo stesso vale per il blog aziendale, i canali ufficiali sui social network e il profilo LinkedIn.

Al pari degli utenti in ambito B2C anche le persone dietro alle aziende cercano soluzioni ai loro problemi online, utilizzando strumenti come i social e Google, perciò è essenziale adottare una comunicazione adeguata per trasmettere il proprio messaggio e creare un rapporto di fiducia con i clienti potenziali.

Tra gli strumenti più efficaci ci sono anche landing page, email marketing, newsletter e live chat. Inoltre è necessario aumentare anche la reputazione del brand, un aspetto cruciale tanto nel settore B2C quanto in quello B2B, lavorando sull’immagine dell’azienda per garantire un corretto supporto alle attività di marketing e comunicazione.

Settore B2B: quali sono i vantaggi della Marketing Intelligence? – Le analisi di mercato B2B sono uno strumento indispensabile al giorno d’oggi, in grado di assicurare numerosi vantaggi quando si decide di usufruire delle soluzioni proposte dalla Marketing Intelligence.

Innanzitutto è possibile scoprire nuovi clienti potenziali in target, per aumentare il bacino d’utenza del proprio business e sfruttare appieno le nuove opportunità disponibili sul mercato. In questo modo è possibile farsi notare anche dai clienti che non erano consapevoli della propria esistenza, ottimizzando le potenzialità del business e migliorando il posizionamento sul mercato.

In più è possibile conoscere i propri clienti di riferimento, ottenendo informazioni importanti per essere in grado di compiere le scelte giuste, per sapere non solo chi sono i clienti potenziali ma anche quali sono le loro preoccupazioni, problemi e preferenze. Allo stesso tempo è possibile sapere cosa fa la concorrenza e con quali risultati, per comprendere in che modo differenziarsi dai competitors sfruttandone i punti deboli.

Con la Marketing Intelligence e le ricerche di mercato online si possono realizzare investimenti mirati in attività proficue, evitando di sprecare tempo e risorse, rimanendo aggiornati sui trend per non farsi trovare impreparati dai cambiamenti ed essere sempre competitivi.