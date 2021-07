Nuovo striscione per Chico Forti in Comune, Bridi: “Non si ferma il sostegno alla richiesta di liberazione”

E’ stato riposizionato questa mattina (23 luglio) in Comune a Trento lo striscione di solidarietà per la campagna di liberazione di Chico Forti. Già nella serata di ieri in consiglio era stato dato il via libera da parte del presidente Piccoli all’azione, dando esito positivo alla richiesta del vicepresidente e consigliere leghista Vittorio Bridi e del consigliere Maschio. E proprio il presidente si è occupato personalmente di dirigere i lavori di posizionamento dello slogan all’entrata di palazzo Thun dopo che gli stessi Bridi e Maschio lo avevano ricevuto e consegnato in sede direttamente dalle mani dello zio di Chico, Gianni Forti.

In sostituzione del precedente, che riportava la scritta ‘Giustizia per Chico Forti‘, il nuovo striscione reca parole simili: “Chico Forti free“. Soddisfazione è stata espressa da Gianni, autore di numerosi appelli e di una lunga battaglia per riportare il 62enne trentino in Italia. Gli ultimi sviluppi dell’intricata vicenda, che vede Forti detenuto negli Stati Uniti con una condanna all’ergastolo per omicidio emessa da un tribunale della Florida, lascerebbero ben sperare per un suo possibile ritorno in patria. Chico sarebbe infatti stato trasferito in una struttura carceraria per detenuti in attesa di estradizione.

“In una fase della vicenda delicata come questa, ritenevamo doveroso proseguire con le azioni di sostegno alla battaglia per la liberazione“, sottolinea Bridi. Ieri anche l‘appello dell’arcivescovo Lauro Tisi per una rapida risoluzione della complessa vicenda giudiziaria. “Lo reclama il buon senso prima ancora dell’applicazione della legge – ha affermato don Lauro – . E lo chiede quel sentimento minimo di umanità, da cui anche il doveroso percorso della giustizia non può mai allontanarsi”.

Sotto, il vecchio striscione

