Draghi: «L’appello a non vaccinarsi e’ un appello a morire o a far morire»

Non si è fatta quindi attendere la replica di Matteo Salvini a Mario Draghi che, commentando le parole del leader della Lega, ha detto che “l’appello a non vaccinarsi è un appello a morire”.

L’obiettivo di tutti, mio come di Draghi, è salvare vite, proteggere gli italiani“, ha detto l’ex vicepremier. “Comunità scientifiche e governi, che invitano alla prudenza sui vaccini per i minorenni, invitano forse a morire? Per fortuna no”.

La pietra tombale “scagliata” da Draghi sulle timidezze di alcuni politici sulle vaccinazioni si configura come la bocciatura definitiva della posizione espressa da Salvini, che qualche giorno fa aveva detto che ai giovani vaccinarsi “non serve” e che dai 40 ai 59 si può decidere liberamente se farlo.

Lo scambio di opinioni, legittimo, è avvenuto ieri in un clima teso prima delle scelte sul green pass prese dalla cabina di regia e presentate dal premier in conferenza stampa.

Dal 5 agosto, se il provvedimento passerà anche in parlamento, il pass sarà obbligatorio anche ai tavoli di bar e ristoranti al chiuso.

All’aperto però non sarà necessario possedere il certificato; solo nel caso in cui si voglia sedersi ai tavoli oppure stare al chiuso. In una prima fase basterebbe quello rilasciato con una sola dose (o con il certificato di guarigione o il tampone negativo).

Anche al bancone si potrà continuare a consumare senza il vaccino ma con tampone negativo (i tamponi saranno a costo calmierato per le famiglie e per chi non può vaccinarsi). Non servirà nemmeno all’aperto.

Lo stato di emergenza, in scadenza il 31 luglio, sarà prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda i parametri per l’assegnazione delle zone, il limite fra zona bianca oppure gialla sarà stabilito in base alla disponibilità di letti.

Il limite dell’occupazione nelle terapie intensive è fissato al 10 % e al 15% nei reparti ordinari.

Il certificato verde servirà anche per l’accesso a spettacoli all’aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi, concorsi, teatri e cinema e ridurrà l’eventuale quarantena ai suoi possessori. Ancora indecisioni invece su trasporto pubblico e scuola. Per il momento le discoteche rimangono chiuse.

L’obbligo per accedere ai mezzi pubblici come bus e metro non sarà nel dl anti-Covid ma dovrà essere discusso in tempi molto brevi. Niente obbligo nel dl nemmeno di vaccinazione per docenti e operatori scolastici. La situazione di scuola, lavoro e trasporti verrà presa in considerazione i prossimi giorni con un eventuale altro decreto.