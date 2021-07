Alto Garda: 51 lavoratori irregolari. 65 mila euro da pagare per un resort

Sanzioni per oltre 65 mila euro per un resort quattro stelle dell’Alto Garda. I lavoratori irregolari all interno della struttura infatti erano 51 su 90. Dodici di loro erano “fantasma” quindi formalmente non lavoravano neppure lì. Niente contratto.

Altri trentanove invece sono stati considerati irregolari; lavoravano molte più ore di quelle dichiarate dal datore di lavoro. Questo è quanto scoperto durante un controllo amministrativo condotto dalla guardia di finanza di Riva del Garda.

Ai lavoratori irregolari infatti non venivano pagati i contributi delle ore di lavoro in nero. Il controllo nel resort era stato fatto in seguito ad una notata dissonanza fra le ore prestate dai dipendenti e quelle che venivano dichiarate e che sarebbero state da contratto.

Le fiamme gialle di Riva capitanate da Francesca di Zio sono dunque riuscite in un duplice intento; quello di combattere l’abusivismo fiscale e del sistema economico in Italia e quello di tutelare i lavoratori e le imprese che assumono i lavoratori regolarmente.

I problemi per i lavoratori non sotto contratto, nel caso specifico sarebbero ben dodici persone, sono molteplici. Costoro non sarebbero anzitutto coperti da alcuna assicurazione sanitaria e previdenziale con conseguenze anche gravi. I lavoratori non avrebbero poi neppure la maturazione dei requisiti pensionistici.

I lavoratori irregolari, nel resort facevano parte di tutte le categorie; vi erano infatti camerieri, chef, lavapiatti, estetiste, pasticceri e bagnini senza contratto.

Il resort, per la violazione dovrà adempire al pagamento di 65 mila euro, questo è quanto deciso dalla guardia di finanza in collaborazione con l‘Inps di Trento per i contributi omessi e per le sanzioni.