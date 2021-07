Green Pass, verso il decreto: obbligo per bar e ristoranti al chiuso. Stato di emergenza prolungato al 31 dicembre

Si è riunita oggi alle 15 la cabina di regia a palazzo Chigi per le decisioni sul Green Pass. Dal 5 agosto, se il provvedimento passerà anche in parlamento, il pass sarà obbligatorio anche ai tavoli di bar e ristoranti al chiuso.

All’aperto però non sarà necessario possedere il certificato; solo nel caso in cui si voglia sedersi ai tavoli oppure stare al chiuso. In una prima fase basterebbe quello rilasciato con una sola dose (o con il certificato di guarigione o il tampone negativo).

Anche al bancone si potrà continuare a consumare senza il vaccino ma con tampone negativo (i tamponi saranno a costo calmierato per le famiglie e per chi non può vaccinarsi). Non servirà nemmeno all’aperto.

Pubblicità Pubblicità

Lo stato di emergenza, in scadenza il 31 luglio, sarà prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Per quanto riguarda i parametri per l’assegnazione delle zone, il limite fra zona bianca oppure gialla sarà stabilito in base alla disponibilità di letti. Il limite dell’occupazione nelle terapie intensive è fissato al 10 % e al 15% nei reparti ordinari.

Il certificato verde servirà anche per l’accesso a spettacoli all’aperto, centri termali, piscine, palestre, fiere, congressi, concorsi, teatri e cinema e ridurrà l’eventuale quarantena ai suoi possessori. Ancora indecisioni invece su trasporto pubblico e scuola.

Pubblicità Pubblicità



L’obbligo per accedere ai mezzi pubblici come bus e metro non sarà nel dl anti-Covid ma dovrà essere discusso in tempi molto brevi. Niente obbligo nel dl nemmeno di vaccinazione per docenti e operatori scolastici.

Una valutazione sarà fatta in un secondo momento, al netto dei dati su contagi e vaccinazioni. Si va dunque verso il nuovo decreto che prevede il triplice passaggio da cabina di regia a conferenza Stato Regioni e consiglio dei ministri.