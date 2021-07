Ginecologia: «Ringrazio il mio angelo custode per avermi affidato al dottor Tateo»

Egregio Direttore,

era il 2010: “signora fosse stato per noi avremmo aperto la sua pancia e richiuso immediatamente ma, Tateo, solo lui poteva farlo” e queste sono state le prime parole che ho sentito al risveglio dall’anestesia dopo quattro ore e mezza d’intervento.

Era il collega del dott.Tateo (foto) primario del reparto di ginecologia di Trento a parlare, lui aveva assistito in sala operatoria e ci teneva a farmi sapere quanto fosse stato impegnativo l’intervento e quanto fosse stato bravo il suo primario.

Le mie non sono parole di cortesia, sono parole vere , sono le parole di chi, dopo un cesareo sbagliato, era considerata una “patata bollente”, così mi dicevano, e nessuno voleva assumersi la responsabilità d’intervenire fino a quando il mio Angelo Custode ha contattato Dott. Tateo e lui determinato e drastico mi ha comunicato la realtà della situazione invitandomi comunque a tentare l’intervento.

Premetto che sono vicina alla famiglia di Sara perché sono mamma di tre ragazzi. Non c’è dolore più grande che perdere un figlio e posso solo immaginare l’ansia e il limbo in cui si trova questa famiglia.

Per giorni non ho fatto altro che leggere le recensioni che riguardano il reparto di ginecologia del Santa Chiara, cercare eventuali articoli da parte di pazienti che fossero deluse dell’atteggiamento del medico che mi ha salvato la vita esattamente il 27 luglio del 2010. Non ho trovato niente… ho letto e riletto, pensavo “non so leggere”.

Un reparto diventato un’eccellenza, un medico di cui tutte le pazienti parlano bene, è descritto dalla stampa come colui che vive in perenne stato di onnipotenza e che esercita costantemente la sua autorità distruggendo e annientando la personalità e la professionalità dei suoi colleghi.

Come può un medico che si prodiga per salvare la vita delle pazienti, perfette sconosciute, rovinare la vita dei suoi collaboratori? Potrebbe invece essere che lui pretenda, esiga dai collaboratori la sua stessa professionalità?

Non sta a me giudicare, ma io tutti i giorni ringrazio Dio e il mio Angelo per avermi affidato alle mani del dott. Tateo. Posso però garantire che sarebbe molto meglio avere tanti despota Tateo nei reparti a curare e salvare le pazienti, a formare tanti giovani colleghi che potrebbero poi tornare nei loro paesi dove queste eccellenze non ci sono per aiutare chi soffre e chi non avrà l’occasione, per diversi motivi, di incontrare un Tateo.

Lo dice una che ha dovuto attraversare il mare tante volte per poter essere oggi a casa a godersi i suoi tre ragazzi. Nessuno abbia paura di dire coscientemente “anch’io la penso così” così come lui coscientemente non ha avuto paura a curarci. Grazie Dott.Tateo.

Ignazia Carta – Sardegna

