Incredibile successo per la prima edizione del «Veteran Run» in Trentino: donati 2.600 euro, l’emozione nel sentire l’inno Italiano

Il giorno 17 luglio si è svolto il previsto «Veteran Run» in Trentino. Un evento mirato a evidenziare l’ importanza del ruolo di chi indossa e ha indossato una divisa servendo il proprio paese in Italia e all’ estero. (presenti anche alcuni eroi di Nassiriya)

All’ appuntamento presso la concessionaria Harley Davidson di Via Maccani 165 di Trento diretta da Iginio Dallaserra, si sono presentate oltre ottanta moto, principalmente Harley ma non solo.

Dopo la registrazione e la colazione il convoglio è partito scortato da un drappello di motociclisti esperti dell’ Harley Owners Group guidati da Luigi Gallo, che ricopre l’ incarico di Assistant Director del Tridentum Chapter Italy.

Presente all’ evento anche il numero uno dell’ HOG trentina, Alessandro Trevenzuolo che appunto ricopre l’ incarico di di Director del Tridentum Chapter.

Il giro si è svolto in maniera fluida, ordinata e molto coreografica; al passaggio delle motociclette la popolazione locale ha risposto con saluti ed applausi e filmando questo simpatico ma ordinato serpentone di moto di grossa cilindrata, composto da appassionati delle due ruote ma anche da molti padri con i figli al seguito sul sellino posteriore.

I partecipanti sono giunti anche da fuori provincia, Bolzano, Veneto, Friuli, Emilia Romagna e anche un motociclista Luis Figari Monaco che merita una menzione speciale in quanto giunto appositamente dalla Spagna.

Il corteo è stato seguito dai membri del gruppo motociclistico di Law Enforcement dei PROTECTORS trentini, che ricordiamo sono composti esclusivamente da rappresentanti delle forze di polizia e forze armate.

Al termine del giro nelle belle valli trentine i motociclisti sono arrivati al capolinea presso l’ Happy Ranch della Val di Cembra e sotto la supervisione del proprietario Michele Tosin hanno trovato subito ristoro.

Terminato il pranzo allietato musicalmente da una giovane, ma preparatissima, rockband chiamata ROCKSHOT di Salorno (BZ) si è dato il via all’ estrazione dei premi della lotteria. Da evidenziare come detta rockband abbia eseguito in maniera avvincente l’ inno nazionale con chitarra elettrica e batteria facendo emozionare tutti i presenti.

Impressionante la generosità dei donatori, singole persone o aziende che hanno capito l’ importanza dell’ evento e il fatto che il ricavato sarebbe andato in beneficenza agli orfani dell’ Arma dei Carabinieri.

Nonostante un periodo di crisi economica dovuto alla pandemia i donatori sono stati molto generosi e diversi volontari hanno provveduto a raccogliere le donazioni; in particolare da evidenziare il ruolo cruciale del Luogotenente Luca Reale , comandate della Stazione Carabinieri di Cortaccia e di Tiziana Fazio, socia della Associazione Nazionale Carabinieri di Vipiteno.

Un particolare simpatico riguarda il fatto che quando la vendita dei biglietti della lotteria si è assestata è stato emesso un primo assegno con relativa foto ricordo e questo ha incuriosito gli altri clienti presenti nel locale estranei al «Veteran Run» che hanno chiesto a gran voce di poter parteipare alla lotteria, esaurendo i rimanenti biglietti in un battibaleno.

Questo ha permesso di raddoppiare in pochi minuti la somma iniziale di euro mille raggiungendo duemila e cento euro per l ‘ ONAOMAC che gestisce il benessere degli orfani dell’ Arma dei Carabinieri (e non solo) e cinquecento euro per la Stella Bianca della Val di Cembra.

Due assegni sono stati consegnati ai relativi rappresentanti delle sopracitate associazioni ed in particolare alla consegna dell’ assegno alla Sig.ra Valeria Tagliacollo, referente del Nord Italia dell’ ONAOMAC, ha presenziato la massima autorità dell’ Arma dei Carabinieri della zona, il Tenente Colonello Enzo Molinari, comandate della compagnia di Cles unitamente al comandante della stazione Carabinieri di Cembra.

Presente all’ evento anche una delegazione della locale Associazione Nazionale Carabinieri di Cembra con tanto di labaro al seguito capeggiati dall’ Ispettore regionale della ANC Ten. Mauro Tranquillini.

Questo a dimostrazione che quando si tratta di volontariato, e non solo, l’ Arma in servizio e in congedo lavorano in sinergia piena.

Durante l’ evento una giuria composta da bimbi ha selezionato la moto più bella ed il premio al fortunato vincitore è stato consegnato dal proprietario del Concessionario HD di Trento, Iginio Dallaserra, che tra l’ altro ha messo in palio per la lotteria due bellissime giacche Harley, una per signora ed una da uomo.

Il primo premio invece era un ciclomotore d’ epoca donato da Christian Zanon di Laives (BZ) ed ha attirato l’ attenzione di tutti. Al termine dell’ evento la richiesta di tutti i partecipanti è stata di replicare l’ anno prossimo assicurando tutti una sicura partecipazione.