Degrado Bren Center. Moranduzzo: “Ianeselli tuteli i cittadini e i lavoratori”

C’è stata ieri alle 14:00 davanti al Bren Center la conferenza stampa della Lega sulla situazione di degrado nel centro commerciale e in generale nella città di Trento. La conferenza, fatta in seguito al nostro articolo (https://www.lavocedeltrentino.it/2021/07/19/incubo-bren-center-40-enne-della-sierra-leone-tiene-in-ostaggio-i-commercianti-non-ne-possiamo-piu-e-nessuno-fa-nulla/) riguardava il caso del quarantenne della Sierra Leone che da quasi due settimane bivaccava e disturbava le attività dei lavoratori nel Bren Center.

Il quarantenne era stato arrestato nella mattinata ieri dai carabinieri e portato in caserma per degli accertamenti. Da allora l’uomo non si è più visto. I commercianti si augurano che il personaggio non si riveda più in zona.

“Nella giornata di ieri il problema è stato risolto, ma si è protratto per settimane creando non pochi disagi a operatori e clienti della struttura. Il vero problema è che ormai il degrado a Trento non è più solamente alla Portela, ma in tutta la città e quanto avvenuto in queste settimane in questo centro commerciale ne è un esempio- afferma il consigliere provinciale Devid Moranduzzo– Noi siamo qui per tutelare chi lavora nei negozi, in consiglio comunale faremo tutto quanto in nostro possesso per aiutare i lavoratori.- poi, in risposta ad una nostra domanda continua- Una considerazione su questa amministrazione che, da quando ha cominciato a governare, purtroppo non ha fatto nulla di nuovo rispetto da quanto fatto dalla giunta Andreatta. Chiediamo allora al sindaco Ianeselli di cominciare a girare la città non solo alle feste di rione ma anche nella quotidianità, nella città e nelle zone periferiche. La città ha bisogno di sicurezza in tutti i rioni e non solo dove ha deciso il sindaco. Chiediamo la presenza del sindaco che in questo momento è invisibile per quanto riguarda la sicurezza e chiediamo la tutela dei cittadini ed i lavoratori.”

“Dopo tanti anni in cui si chiede rispetto e dignità per gli esercenti, si sta sempre più espandendo questo modo di chiedere “soggiorno”, ovvero occupando spazi senza chiedere. La sicurezza non può solo essere invocata, deve trasformarsi in atti concreti” ha voluto aggiungere il Consigliere Circoscrizionale Gianni Festini Brosa.

