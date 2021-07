Trento citta dai due volti, ma il sindaco Ianeselli ne vede uno solo

Trento è sempre più una città dai due volti: il primo è quello immaginario caro al sindaco Ianeselli ed il secondo è quello reale, quello col quale i cittadini debbono convivere quotidianamente.

Ianeselli vede una Trento modello e già di per se stesso irrealizzabile, trasformata da grandi opere ( circonvallazione ferroviaria, spostamento della stazione dei treni solo per dirne alcune), green all’estremo e quindi invivibile per automobilisti e residenti ed altri sogni in ordine sparso.

Rincorrendo opere futuristiche con le quali la sua amministrazione sarebbe tramandata ai posteri, ma in tempi come gli attuali al limite dell’irrealizzabile, perde di vista la città reale.

Pubblicità Pubblicità

Città reale che vive un progressivo degrado non solo nelle zone note come Piazza Dante, rione della Portela, Parco di San Marco e Santa Chiara, ma anche in altre new entry. Parliamo della malamovida, del Bren Center tenuto in scacco da uno squilibrato, il rione di San Martino tenuto in ostaggio da un senza tetto proprietario di un pitbull già protagonista di numerose aggressioni.

Poi ancora le case abbandonate di Via Franceschini abitate da irregolari e tutta l’attigua area commerciale che nel fine settimana ad attività chiuse, passa sotto il controllo di decine di extracomunitari che oltre a fare quello che vogliono, concludono la nottata con una maxi rissa, fino a quando solo di divertimento?

Passiamo in Viale Verona dove le panchine e le fioriere che dovrebbero abbellire l’ingresso all’Oviesse sono diventate il “salotto” preferito di ubriachi e senza fissa dimora a tutti noti perché sono sempre gli stessi e l’elenco sarebbe ancora molto lungo.

Pubblicità Pubblicità



Questa città però Ianeselli non la vede, ma insieme a lui anche la rete di supporto sulla quale può contare (testate giornalistiche, consigli circoscrizionali e associazioni) perché metterebbero in cattiva luce l’amministrazione del “migliore”.

E quando si finisce in consiglio comunale in risposta alle interrogazioni delle opposizioni, è sempre la stessa: situazioni conosciute, sotto controllo con i protagonisti mai disponibili ad essere aiutati.

In questi giorni, Ianeselli dovrà rispondere su una domanda d’attualità presentata dai consiglieri di comunali di Fratelli d’Italia (Daniele Demattè primo firmatario) sulla situazione di degrado presente da anni all’ingresso della facoltà di Economia di Via Inama.

Lo stesso sindaco ha già anticipato di conoscere la nazionalità ed anche la situazione. Breve descrizione.

Da quattro anni inizialmente una coppia dell’est alla quale si è recentemente aggregato un secondo uomo, alloggia davanti all’ingresso della facoltà. A parte scatoloni ed effetti personali che non possono essere certo un vanto per l’Università, recentemente si rendono protagonisti di atti sessuali (filmati) e di bidè improvvisati con bottiglie d’acqua. Se è una situazione nota, perché il sindaco non è intervenuto?

Ma perché l’Università deve tollerare una situazione di degrado come questa che si aggiunge all’ingresso di Medicina di Via Santa Maria Maddalena trasformata dalla malamovida in latrina a cielo aperto? Non sono due situazioni che creano un danno all’immagine?