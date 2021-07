L’importanza di un Consulente d’immagine: a Rovereto apre lo studio «Verena Suraci»

Il Consulente d’immagine è una figura che sta iniziando a farsi conoscere sempre di più, specialmente in questi ultimi mesi dove molte persone si sono ritrovate ad affrontare colloqui di lavoro o anche solo semplici uscite dopo settimane e settimane di chiusura in casa.

Come è logico pensare, dopo aver passato molto tempo senza vedere colleghi o senza poter uscire e socializzare liberamente, uno dei problemi principali per molti è stato il dover tornare a pensare al proprio aspetto, alla propria estetica, al proprio stile, al proprio modo di porsi.

Insomma, abbiamo tutti dovuto reinventarci e ritrovare la voglia di lavorare su noi stessi per poter tornare a presentarci al meglio fuori dalle mura domestiche.

Le domande da cui tutto può partire potrebbero essere “Quanto conta l’immagine di una persona?” “Quanto l’estetica ed il modo di porsi, non solo con abiti o accessori, ma anche come atteggiamento, cura personale, modo di parlare, può influenzare la percezione che abbiamo di noi stessi e degli altri?“

Ebbene, il Consulente d’immagine si occupa proprio di questo: riuscire a trovare i giusti colori, modelli e stili volti a creare una percezione di noi stessi che vada a valorizzare i punti forti e a consolidare la nostra autostima ed il nostro star bene con la nostra persona esteriore ed interiore.

A Rovereto, da un paio di settimane, ha aperto il proprio studio una giovane Consulente d’immagine: Verena Suraci. Con una personalità frizzante e positiva, Verena si dimostra essere una persona dinamica ed entusiasta in questo nuova esperienza.

Ed è proprio a lei che abbiamo dato la possibilità di presentarsi e di raccontarci qualcosa della sua nuova attività.

Parlaci un po’ di te, di cosa ti occupi?

«Sono Verena Suraci, una ragazza roveretana di 27 anni che da sempre ha nel cuore la voglia di prendersi cura degli altri. Fin da piccola ero attratta da tutto ciò che è l’estetica, la bellezza e la moda; avevo tantissime Barbie e adoravo vestirle sempre con look diversi per farle sfilare davanti al mio pubblico che immaginavo fosse immenso!

Sono una Consulente d’immagine ed estetista, ma mi piace anche solo definirmi Consulente d’immagine poiché penso che l’estetica sia insita in ciò che è l’immagine personale, l’esteriorità, anche se il mio lavoro non si ferma a ciò che è visibile, ma smuove anche la nostra parte interiore.

Tantissime persone, soprattutto qui in Trentino Alto Adige, non conoscono ancora il significato di Consulente d’immagine, poiché è una figura che da poco si sta facendo strada dalle nostre parti, ma che in realtà esiste da moltissimi anni, dapprima negli Stati Uniti e Inghilterra, ma poi è approdata anche nelle grandi città italiane.

Cosa fa la Consulente d’immagine? Crea un percorso personalizzato volto alla valorizzazione di ogni persona, basato su analisi specifiche che prendono in considerazione le caratteristiche cromatiche, fisiche, stilistiche personali. L’obiettivo è di creare un’immagine personale coerente con ciò che siamo, con il nostro stile di vita, con ciò che vogliamo comunicare, perché come mi ha insegnato una mia docente, “l’abito fa il monaco”, con l’abbigliamento, gli accessori ed il make up, noi comunichiamo qualcosa di immediato!»

Quando hai iniziato ad appassionarti di armocromia? Ti è sempre piaciuto l’ambiente moda?

«Mi hanno sempre appassionata le sfilate di moda, dopo ogni fashion week acquistavo e acquisto tutt’ora le riviste per scoprire le tendenze del momento e da quando possono essere seguite da remoto, non me ne perdo una!

L’armocromia è stato un fulmine a cel sereno, arrivato in un momento per me di confusione professionale, dove non mi sentivo per nulla soddisfatta da ciò che facevo, incompleta. Ho scoperto questo metodo qualche anno fa, snobbandolo anche un po’, ma poi, dopo tempo, alla lettura di un libro, è scattata una scintilla che mi ha spinta ad iniziare il percorso da consulente d’immagine!

L’armocromia in particolare è lo studio dell’armonia cromatica data proprio dalle nostre caratteristiche personali, la quale definisce una gamma di colori che ci valorizzeranno rispetto ad altri. Questi colori si possono declinare nell’abbigliamento e accessori, nella scelta del colore di capelli ma anche nel trucco, per quanto concerne la donna».

Quando ti è venuta l’idea di aprire questa attività? Raccontaci in breve

«Questa professione, perché lo è nel vero senso della parola, e vi assicuro che da studiare ce n’è più di quanto si creda, mi ha dato la spinta di cui avevo bisogno, mi ha fatta tornare alla mia voglia di prendermi cura delle persone, di seguirle in un percorso di cambiamento, che con l’estetica c’è fino ad un certo punto.

La voglia di conoscere, di tenermi sempre al passo, di studiare, mai avrei detto di ricominciare a studiare dopo anni di lavoro come estetista, le soddisfazioni datemi dai clienti che svolgevano con me le consulenze, mi hanno convinta a fare il passo che avrei sempre voluto fare: aprire il mio studio».

Quando hai aperto lo studio?

«Ad oggi, sono due settimane dall’apertura e io mi sento al settimo cielo, realizzata, felice e finalmente con degli stimoli continui a migliorarmi, a dare sempre di più ai miei clienti!»

Di cosa ti occuperai di preciso?

«Ho voluto unire le mie due passioni più grandi, l’estetica e la moda, in un luogo unico dove la persona, donna o uomo che sia, possa essere seguita a 360 gradi, dalla pelle al look finale.

Offro trattamenti al viso personalizzati e performanti, perché il viso è il nostro biglietto da visita e tutte le consulenze che fanno parte del percorso di valorizzazione dell’immagine personale, anche nei casi di eventi importanti quali matrimonio, lauree e così via.

Collaboro con diverse figure fuori e dentro il mio studio come professional organizer, massaggiatori, parrucchieri, make up artist e organizzatori di eventi, per non dimenticare le realtà commerciali che riguardano l’abbigliamento ma anche l’arredamento».

Dove ti possiamo trovare?

«Il mio studio si trova a Rovereto, in Via Unione 7/A, in un piccolo appartamento creato per accogliere il cliente e farlo sentire coccolato, accolto e capito. Ricevo soltanto su appuntamento, scelta pensata per dedicare tutto il tempo necessario ai miei clienti, sia se scelgano un trattamento, sia se si dedicano una consulenza».

