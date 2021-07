Cibo biologico: in Italia si registrano consumi record

Quando si parla di cibo biologico, si fa riferimento a tutti quei prodotti alimentari che arrivano dall’agricoltura biologica, un sistema di produzione che rispetta in tutte le sue fasi sia la salute dell’ambiente che quella dell’uomo.

Oggi approfondiremo alcuni dati sulla crescita del consumo di alimenti biologici in Italia, che registrano consumi record; il riferimento, poi, sarà anche agli sviluppi della legge sul biologico e a qualche ricetta sana e gustosa per tutta la famiglia.

I dati sulla crescita del consumo di cibo biologico – Dai dati Ismea si denota un’esponente crescita dei consumi domestici degli alimenti biologici, +4,4% nel 2020, con un incremento delle vendite nei supermercati addirittura dell’11%. Le stime delle entrate del mercato del cibo naturale e bio 2021 sono positive, come le previsioni di sviluppo del settore fino al 2025; si pensa, infatti, di raddoppiare il mercato del biologico in Italia.

Pubblicità Pubblicità

Tra i prodotti biologici alimentari più diffusi, vi sono frutta e verdura, prodotte in base a specifici standard, come il rispetto della stagionalità. Per quanto concerne i vantaggi relativi al biologico, questi sembrano essere davvero molteplici, soprattutto su salute e ambiente.

Basti pensare, infatti, all’utilizzo esclusivo, da parte dell’agricoltura biologica, di fertilizzanti naturali, che fanno molto bene al terreno e alle produzioni. Per tutti i prodotti alimentari bio, inoltre, vale la regola di non manipolare i cibi in fase di trasformazione, e di non usare i coloranti e gli additivi artificiali.

Infine, un altro aspetto da tenere in considerazione quando si parla di cibo biologico, è il costo, che rimane sempre un po’ più alto dei comuni prodotti, in quanto è il metodo di produzione a fare la differenza.

Pubblicità Pubblicità



L’assenza di aiuti chimici, però, è un prezzo che si paga volentieri. Per tutti gli amanti del mangiare sano e dell’alimentazione naturale, all’interno di alcuni supermercati, come ad esempio nei punti vendita di Bennet, è possibile acquistare dei prodotti bio sani e gustosi da utilizzare per la realizzazione di semplici ricette.

Ricette naturali, sane e gustose – La legge sul biologico è stata approvata all’unanimità in Commissione al Senato; tra i contenuti del disegno di legge, vi sono degli sviluppi piuttosto interessanti. In primis, la possibilità di registrare un marchio del biologico made in Italy e di istituire i distretti del biologico. In secondo luogo, quella di adottare un piano nazionale delle sementi biologiche.

Con i prodotti bio, inoltre, si possono preparare alcune ricette naturali sane e gustose, come per esempio la torta morbida di zucca e cioccolato. Basta preparare una base con del cioccolato biologico sbriciolato, burro e zucchero, come per la cheesecake.

In una ciotola unire la purea di zucca, con latte condensato, zucchero, uova e farina biologica, mescolare tutto e versarlo sulla base, infornare per 45 minuti e gustare una volta raffreddata!