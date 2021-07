Caso Sara Pedri, Segnana: «Per gli ex direttori Bordon e Benetollo nessun problema nel reparto di ginecologia»

In seduta straordinaria il Consiglio provinciale ieri ha discusso della situazione di sanità e delle criticità del reparto di ginecologia del Santa Chiara.

Nella sua relazione Stefania Segnana ha precisato che la Giunta era stata messa al corrente della situazione ma anche rassicurata dai direttori dell’Apss Bordon prima e Benetollo poi.

Le minoranze hanno criticato l’esecutivo per aver lasciato sulla carta gli obiettivi del programma presentato dalla Lega agli elettori in materia di sanità, ma si sono viste respingere la risoluzione che chiedeva discontinuità politica e amministrativa rispetto alla gestione attuale. Approvata la risoluzione di Cia e della maggioranza per miglioare le procedure di verifica e di controllo sul clima interno agli ospedali.

Pubblicità Pubblicità

La convocazione di un consiglio straordinario era stata chiesta alla Giunta da 12 esponenti della minoranza e si aperta con due momenti di raccoglimento concessi dal presidente Kaswsalder. Il primo chiesto dall’assessore Mirko Bisesti per ricordare la strage di via D’Amelio in cui 30 anni fa come oggi vennero trucidati Paolo Borsellini e la sua scorta.

Il secondo proposto da Pietro De Godenz (UpT), seguito da Gianluca Cavada (Lega), per commemorare i 268 morti della tragedia di Stava a 36 anni esatti di distanza. Kaswalder ha precisato che come sempre in passato si sarebbe recato a Stava per commemorare le vittime della tragedia se questo non gli fosse stato impedito dalla concomitante seduta del Consiglio provinciale.

Nella sua relazione l’assessora Segnana ha rivelato che la Giunta era stata messa al corrente a inizio legislatura dei problemi emergenti nel reparto di ostetricia e ginocologia dell’ospedale Santa Chiara di Trento, riguardanti i carichi di lavoro del personale, ma di aver ricevuto rassicurazione dal direttore generale dell’Apss Bordon, e più recentemente dal suo successore Benetollo, ai quali erano stati chiesti accertamenti sulla situazione interna.

Pubblicità Pubblicità



L’assessora si è anche scusata con la famiglia di Sara Pedri – la ginecologa scomparsa e non ancora ritrovata dal cui caso ha preso spunto la richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio di oggi – “per aver utilizzato un termine non corretto su di lei rispondendo alla domanda di un giornalista. Non ho conosciuto direttamente la dottoressa Pedri – ha ripetuto Segnana – e mi scuso se ho travisato il suo carattere causando ulteriore dolore ai suoi famigliari”.

Alla relazione dell’assessora è seguito un lungo dibattito al termine del quale l’assemblea legislativa ha approvato una risoluzione proposta da Claudio Cia (FdI) e sostenuta dalla maggioranza per “apportare modifiche al sistema sanitario in modo da renderlo più adatto alle esigenze dei cittadini e del personale”.

L’ultimo punto del testo impegna l’esecutivo “a dare mandato all’Apss affinché vengano migliorate le procedure di verifica e controllo sul clima interno e su eventuali condotte che possano configurarsi come potenzialmente dannose per gli operatori”.

Nella sua comunicazione all’aula l’assessora alla salute e al welfare, Stefania Segnana, ha dato notizia che la Giunta Fugatti era stata informata in merito alle criticità legate alla riorganizzazione del reparto di ostetricia e ginecologia del Santa Chiara e in particolare ai carichi di lavoro del personale.

Aveva saputo dell’elevato numero di dimissioni – 16 nel 2016 e 7 nel 2017 di cui 5 per cessazioni e 2 per mobilità. Per questo la Giunta insediatasi nell’ottobre del 2018 aveva chiesto all’allora direttore dell’Apss Bordon di effettuare delle verifiche. Bordon aveva sempre rassicurato la Giunta circa le problematiche segnalate anche successivamente. Anche il nuovo direttore, Benetollo – ha aggiunto l’assessora – aveva fornito analoghe rassicurazioni sull’argomento.