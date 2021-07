Carrozze separate per chi rifiuta il vaccino: la follia dell’assessore del PD in Emilia

Mauro Felicori, in quota PD, il 26 gennaio 2020, viene eletto nel consiglio regionale dell’Emilia Romagna per poi due giorni dopo entrare in carica come assessore alla cultura e al paesaggio della Giunta Bonaccini.

Il 17 luglio sulla sua pagina social lancia una proposta che suona come nazi – fascista (è ancora visibile).Ma nessun grande giornale lo riporta, eppure la cosa ha davvero del clamoroso, se poi lanciata da un militante del Partito Democratico.

Vuole in poche parole dividere le carrozze treno tra vaccinati e non vaccinati. ‘Ho già assunto una posizione netta a favore di una applicazione rigorosa del Green Pass. Ma devo dare qualche chiarimento: innanzitutto in questa eventuale norma non bisogna solo vedere i divieti, ma anche le opportunità. In campo culturale si aprirebbe la strada all’abolizione del distanziamento nei teatri e nei cinema, che oggi dimezza i posti disponibili, rendendone insostenibile la gestione’ – scrive Felicori. Fin qui tutto bene.

Poi però colpito dal giudizio divino di chi può fare tutto scrive: «In secondo luogo, avendo come obiettivo la salute e non la mortificazione dei refrattari, si potrebbe applicare in modo variabile: ad esempio in treno dividendo le carrozze, come era una volta per i fumatori – spiega Felicori -. Se poi bar e ristoranti rimanessero fuori da ogni provvedimento, come temo, si dovrebbe almeno autorizzare i titolari che lo vogliano a scegliere la formula ‘Green Pass obbligatorio’, che peraltro secondo me aumenterebbe i clienti, almeno nei ristoranti. Comunque è ora che il mondo della cultura, che in prevalenza ha accettato senza reazioni gli eccessi di limitazioni alla vita di musei, cinema, teatri e biblioteche, si applichi al problema: siamo in estate e il bel tempo aiuta, ma le stagioni 2021/22 in ottobre cominciano».

Le dichiarazioni come detto sono cadute sotto traccia, e quasi nessuno ne ha parlato. Anche se molti dei suoi seguaci hanno subito mostrato ottimismo per la stramba idea dell’assessore mostrando di essere anche favorevoli.

Una persona però ha scritto qualcosa di interessante che riportiamo fedelmente: «è strano leggere queste cose, io spero non lo pensi veramente, ma sia una leggerezza postprandiale dopo un meraviglioso bicchiere di albana di Romagna. Maestro, la invito a rileggere cosa ha scritto. È triste, è davvero triste leggere che lei auspichi che un gestore di attività si eriga a giudice supremo e vietare l’ingresso alla vita sociale a cui ha deciso di non voler fare profanare il proprio corpo per fare da cavia a cure sperimentali, mi creda, è un dolore enorme sentire da lei queste parole. Perché le dice? Vi crede veramente o è costretto da un sistema ormai alla Repubblica di Salò per numero di oppositori e ribellioni in tutta Europa? In un momento cruciale in cui si sta votando un decreto contro le discriminazioni, lei auspica la discriminazione popolo contro popolo perché ormai lo stato ha capito che non può più emettere leggi discriminanti, quindi lei sta affermando: lo stato non può fare niente, scannatevi tra di voi. Mi spiace, avevo una enorme stima di lei ma mi sembra sempre di più un servo d el potere. Buone cose».

Ma in molti si sono anche chiesti: «Se le stesse parole fossero state pronunciate da Salvini o dalla Meloni che sarebbe successo? Ai posteri e i lettori come sempre l’ardua e purtroppo scontata sentenza»