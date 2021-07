Incubo Bren Center, 40 enne della Sierra Leone tiene in ostaggio i commercianti: «Non ne possiamo più, e nessuno fa nulla»

Una situazione irreale, che non è nemmeno la prima in Trentino, che vede coinvolti tutti i commercianti del Bren Center a Trento Nord.

Un uomo di circa 40 anni della Sierra Leone da circa 15 giorni tiene in ostaggio il centro commerciale combinanandone di tutti i colori.

L’uomo si è praticamente trasferito dentro il centro commerciale che ha elevato come propria residenza.

Lo straniero, che probabilmente soffre di qualche disagio, è sempre alterato dall’alcol e da chissà cos’altro, violento e non rispettoso delle più elementari prescrizioni anti contagio.

Tutto il giorno viene visto comprare delle bottiglie di vino, dormire dentro e fuori il centro commerciale dove girovaga minacciando i clienti e i commercianti. Una situazione al limite della sopportazione.

Spectra servizi, il servizio di portierato fiduciario, ha messo in campo tutto quanto consentito dal quadro normativo vigente, non potendo fare altro che notiziare alle forze dell’ordine il disagio che tale soggetto crea all’utenza: «Purtroppo – spiega il titolare Moreno Salizzoni – anche le forze dell’ordine intervenute più volte non hanno potuto fare altro che diffidarlo e fargli una reprimenda (perché, dicono, non compie reati). Sono anche arrivate delle diffide nei suoi confronti che puntualmente ha disatteso nell’assoluto disinteresse delle regole e del vivere civile. Non solo minaccia gli avventori e rilascia ovunque i suoi bisogni fisiologici, ma la cosa che più preoccupa è che è violento e prima o poi qualcuno si potrebbe fare male».

L’uomo lascia del vomito dappertutto che le dipendenti dei negozi devono pulire e a volte entra nei negozi minacciando i commercianti.

L’intervento delle forze dell’ordine che vengono chiamate anche più volte al giorno non fungono come deterrente per l’uomo che continua il suo comportamento violento e aggressivo. «Non sappiamo più cosa fare – spiegano in coro i commercianti – siamo disperati e nessuno ci aiuta. Capiamo benissimo che le forze dell’ordine non possono fare di più. Sappiamo infatti che provare a toccarlo potrebbe voler dire prendere una denuncia. Ma allora che fare? Continuare ad essere ostaggio di un pazzo?. Come può essere possibile non rimediare ad una situazione di degrado simile?»

Altri due casi simili sono rimbalzati sulle cronache dei media nell’ultimo periodo: uno riguarda il cosi detto «Pazzo» di Pergine Valsugana e l’altro un altro straniero che al centro Tridente ne aveva cominato una più di Bertoldo.

Per liberare le zone da questi personaggi ci è voluto molto tempo e pazienza.

Un intervento violento da parte delle forze dell’ordine infatti potrebbe essere un vero boomerang per gli operatori. Perchè non si sa mai che dalla parte della ragione di passi da quella del torto. In Italia purtroppo di esempi in tal senso ne abbiamo visti molti e temiamo se ne vedranno ancora.

I reati di cui si macchiano queste persone, grazie al provvedimento del governo Renzi, rientrano nei non perseguibili penalmente.

Queste persone possono essere denunciate civilmente chiedendo dei risarcimenti, ma comunque vada la querela, le spese degli avvocati non coprirebbero di certo il possibile risarcimento che comunque non arriverebbe comunque, visto che le persone in causa sono nullatenenti che probabilmente vengono sostenuti da redditi varie erogati da comuni o dalla Stato.