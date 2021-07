Lavori in vista per il magazzino comunale di Sfruz.

È stato approvato in linea tecnica dalla giunta comunale, infatti, il progetto per l’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell’edificio costruito verso la fine degli anni ’70-inizio anni ‘80 del secolo scorso con funzione di capannone industriale.

La spesa prevista per i lavori ammonta complessivamente a 150 mila euro, di cui 97.148,31 euro per lavori e 52.851,69 euro come somme a disposizione dell’amministrazione.

La struttura, come si può vedere in foto, è composta da un unico livello fuori terra e risulta libera su tre fronti. La parte in muratura risulta danneggiata in diversi punti e la copertura in legno, seppur in buono stato di conservazione, necessita di interventi localizzati per la messa in sicurezza. I serramenti, invece, risalgono all’epoca di costruzione dell’edificio, sono quindi molto poco performanti sotto il profilo energetico.

L’amministrazione comunale, visto lo stato dell’immobile, ha deciso quindi di procedere alla messa in sicurezza e riqualificazione energetica dell’edificio.

Per questo era stato incaricato della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione l’ingegner Dimitri Tagliasacchi della Nova Agenzia srl, con sede ad Arco, il quale ha presentato il progetto esecutivo.

L’opera consiste in diversi interventi: sostituzione delle finestre in legno esistenti con elementi in alluminio, risanamento delle murature perimetrali e degli intonaci con successiva tinteggiatura delle facciate, ricorso alle fonti rinnovabili, con impianto fotovoltaico, per la produzione di energia elettrica e riqualificazione dell’impianto di illuminazione.

Il Comune intende coprire parzialmente il costo dell’opera mediante i contributi assegnati ai comuni con popolazione inferiore a mille abitanti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Il sindaco di Sfruz Andrea Biasi si dice estremamente soddisfatto. «L’approvazione del progetto esecutivo di quella che a tutti gli effetti è un’opera strategica per il Comune di Sfruz rappresenta un grande risultato per l’amministrazione comunale – dichiara il primo cittadino –. Vorrei ringraziare gli uffici del Comune di Predaia, con cui condividiamo il progetto di Gestione Associata, per il grande impegno di questi mesi. I lavori dovranno essere appaltati entro la metà di agosto. Dopo la caserma dei Vigili del Fuoco, progetto in conclusione, a breve avremo quindi anche un magazzino comunale funzionale e dignitoso».