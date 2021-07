In Trentino 176.178 persone non hanno ancora ricevuto il vaccino. Fra questi circa 1.000 sanitari e oltre 4.000 insegnanti

A che punto siamo con i vaccini in Trentino? In quanti devono ancora prendere la prima dose? La situazione è più bassa della media nazionale che è del 31,78%.

Nella nostra provincia sono il 36,26% i residenti a cui non è stata ancora somministrata la prima dose di vaccino. Un gruppo di 176.178 cittadini del Trentino rimane ostile alle vaccinazioni per coscienza oppure solamente per pigrizia su una popolazione (sopra i 12 anni) di 485.874.

Fra questi ci sono circa un migliaio di operatori ospedalieri e soprattutto oltre 4.000 insegnanti. (67,5% su circa 13 mila persone). Maglia nera delle scuole trentine le maestre degli asili e delle scuole d’infanzia.

Pubblicità Pubblicità

Il ministero della salute sul suo portale nel merito scrive che «Bufale e disinformazione sono molto pericolose quando riguardano la salute e spesso non è facile distinguerle tra milioni di informazioni. In queste pagine facciamo chiarezza sulle fake news più diffuse, smentendole alla luce delle evidenze disponibili».

Poi una serie di informazioni che riguuardano i vaccini comprese le numerose fake che circolano ormai dai mesi sui social, alcune delle quali incredibili a cui è impossibile credere ma che invece alcuni cittadini prendono come la nuova bibbia mettendo in serio pericolo se stessi e gli altri. (qui le notizie a riguardo)

Gli ultimi dati diffusi in questi giorni confermano che il virus è cambiato: è diventato più aggressivo ma non è più letale. In Italia oggi infatti si registrano solo 3 decessi a fronte di oltre 3.200 contagi. A maggior ragione ora è arrivato il momento di dare il colpo di grazia al virus. In che modo? Vaccinandosi tutti senza mezze misure!

Pubblicità Pubblicità



Sono interessanti anche le fasce di età refrattarie al vaccino. Il Trentino si può dire che ha messo in sicurezza i suoi anziani grazie ad una campagna incessante, soprattutto all’inizio e che ad oggi vede solo 1.233 anziani non vaccinati nella fascia da 80 a 89 anni e poco più di 6.000 nella fascia 70/79 anni.

Bisogna invece accelerare sulle fasce d’età intermedie che vedono una certa ostilità nel vaccinanarsi. Dai 30 fino ai 60 anni sono infatti 90 mila le persone non ancora vaccinate. 65 mila invece i «giovani» che devono ancora vaccinarsi.

Deterrente per quest’ultima fascia potrebbe essere il nuovo decreto che sarà firmato la prossima settimana dal governo Draghi dove per entrare nei musei, teatri, cinema, palestre, piscine, discoteche, concerti e grandi eventi ci vorrà il green pass. Nell’obbligo cadranno inevitabilmente anche i trasporti a lungo termine, quali arei, trenie navi. Per il momento pare che per i ristoranti, abbondantemente penalizzati negli ultimi 15 mesi, non ci sia l’obbligo del green pass.

Per i trasgressori fioccheranno multe di 400 euro per chi ne è sprovvisto e cinque giorni di chiusura per i gestori che non rispettano l’obbligo. In Trentino viene addirittura ipotizzato che all’aperture delle scuole si possa salire sugli autobus solo provvisti di green pass. Un motivo di più per accelerare e vaccinarsi in fretta.