Importanti eventi nel programma delle attività estive del Gruppo Anaune Micologico di Cles

Dopo i continui lockdown causati dall’epidemia in corso, tutto sta ritornando più o meno alla normalità, e il “Gruppo Anaune Micologico – Giorgio Luchi” riprende le attività, riproponendo i consueti appuntamenti estivi dedicati agli appassionati micologi ed a tutti gli amanti della montagna.

Primo fra tutti spicca il sempre apprezzato “Corso di micologia” che si terrà nelle serate di mercoledì 21 e 28 luglio e 4 agosto sempre ad ore 20,30 presso la sede del GAM in piazza Cesare Battisti a Cles.

Ne parla il Prof. Roberto Lucchini, esperto micologo del Gruppo: “Se vi è capitato ancora di andare nel bosco per funghi e di sentirvi via via sempre più avviliti e scoraggiati perchè i funghi che riuscivate a scovare erano di specie a voi sconosciute, allora il corso di quest’anno farà per voi. Vedremo di costruire insieme un strategia per andare oltre alle ‘brise’ e ai ‘finferli’, ed evitare quello stato d’animo deprimente che scoraggia chi si addentra in un mondo sconosciuto”.

Prosegui Lucchini: “Lo scopo del corso è quello di guidare il fungaiolo a trovare un metodo di osservazione per non perdersi tra le numerose specie del complesso mondo micologico. Un metodo che vi permetta di orientarvi con sicurezza crescente ampliando le vostre conoscenze sulla commestibilità di tante specie di funghi. Dovrete esercitarvi nell’osservazione di funghi dal vero, in fotografia, sui libri, per superare dubbi e incertezze. Il corso avrà successo soltanto se riuscirete ad aggiungere almeno una decina di altre specie di gradevole commestibilità. Alla fine dovrà cambiare quello smarrimento che vi pervade difronte al gran numero di specie che restavano sconosciute. E vi assicuro che allora comincerete a togliervi delle soddisfazioni sempre più grandi.”

“Sono stati due anni difficili per il Gruppo, i fungaioli hanno sofferto per non poter andare a raccogliere i tanto desiderati miceti. Quest’anno a luglio abbiamo tenuto l’assemblea annuale dei soci confermando il Direttivo uscente, e fino alla designazione delle nuove cariche il Presidente rimane ancora il Dott. Fulvio Chini. Fino ad ora i funghi si fanno desiderare, ma confidiamo nelle recenti precipitazioni temporalesche che hanno idratato il sottobosco” – conclude Lucchini.

Un altro appuntamento da non perdere è la conferenza di sabato 7 agosto ad ore 20,30 in Sala Borghesi Bertolla a Cles dal titolo “Casi di avvelenamento da funghi” tenuta dal Dott. Marco Donini, uno dei massimi esperti in questo ambito medico, ed anche Presidente del Gruppo Micologico di Trento.

Non poteva mancare la tradizionale “Mostra micologica di funghi freschi” che si terrà il 7 ed 8 agosto nell’atrio del Municipio di Cles in Corso Dante con orario 10,00/12,00 e 15,00/19,00.

Attesissima anche la consueta “Festa sociale” presso Malga Boiara Bassa, che si terrà domenica 5 settembre, con escursione micologica guidata, pranzo, lezione di micologia ed anche una ricca lotteria.

Domenica 19 settembre giornata dedicata alla classica gara “Funghi da premio al Rifugio Peller” – Ricerca e raccolta di funghi con pranzo, lezione di micologia e premio ai funghi con maggior peso e maggior diametro.

A conclusione della stagione estiva il Gruppo sarà presente con il suo stand alla fiera nonesa “Pomaria” in ottobre (date da destinarsi).

Per info e prenotazioni rivolgersi alla Pro Loco di Cles – Tel. 0463/421376

Il Gruppo Anaune Micologico Giorgio Luchi, fondato nel 1958, ha sede a Cles in piazza Cesare Battisti, dove è possibile ammirare tutto l’anno una splendida mostra permanente di funghi liofilizzati, unica in Trentino. Nel 2011 il Gruppo ha pubblicato il libro ‘La flora del Peller’, ottenendo un grande successo per i contenuti scientifici divulgati.

Gli esperti del Gruppo raccomandano di non raccogliere o quantomeno danneggiare funghi che non si conosco, ed evitare assolutamente di estirpare quelli ritenuti velenosi, perchè qualsiasi fungo svolge una sua funzione specifica nell’ambito dell’ecosistema; il bosco va rispettato, ed ogni pianta, fungo, insetto, va lasciato al suo posto.