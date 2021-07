Gardolo, chi deve raccogliere le biciclette abbandonate?

E’ noto come molti furti di biciclette siano fatti solo per raggiungere un punto preciso ed una volta a destinazione il mezzo venga abbondato per non essere poi utilizzato per mesi.

Uno dei percorsi più frequentati è quello che dalla città porta a Gardolo non solo luogo di residenza, ma anche centro di affari poco chiari. Ed ecco come in Via Bolzano si sia progressivamente creato un parcheggio di biciclette abbandonate che cresce di numero giorno dopo giorno.

Ovviamente il luogo scelto è sufficientemente nascosto per poter arrivare senza dare troppo nell’occhio e potersi poi muovere a piedi indisturbati. I residenti hanno notato questo via vai e verificato che le biciclette fossero ferme da tempo si sono interessati per la loro rimozione.

Alcune sono rotte e praticamente inutilizzabili, ma portarle via non è per nulla semplice.

Gli abitanti si sono rivolti alla Polizia Locale che però ha declinato, passando la palla a Dolomiti Ambiente che interviene se saranno i privati a pagare i costi.

Intanto le biciclette restano li ed i residenti si chiedono come vengano gestite le biciclette che vengono portate all’ufficio Oggetti Ritrovati e poi periodicamente messe all’asta, chi le raccoglie?

