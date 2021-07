Covid-19: stamane ad Arco una messa di lutto e di speranza

Raccogliendo l’invito dell’Unione provinciale degli istituti per l’assistenza (Upipa), la Fondazione Comunità di Arco ha organizzato una messa di commemorazione delle vittime della pandemia di covid-19 e di ringraziamento di tutti coloro che si sono impegnati in questa emergenza, ma anche per dare il segno di uno sguardo nuovo al futuro, festeggiando le nuove possibilità di incontro e contatto permesse dalle nuove linee guida provinciali per le rsa. La messa è stata officiata nella mattina di sabato 17 luglio dal parroco di Arco don Francesco Scarin.

Per l’amministrazione comunale di Arco hanno preso parte sindaco Alessandro Betta e gli assessori Gabriele Andreasi e Guido Trebo, per i vigili del fuco il comandante Stefano Bonamico, per i carabinieri il comandante della stazione di Arco, il luogotenente Mirko Sollecito, per il Gruppo Alpini una rappresentanza con il capogruppo Carlo Zanoni, per la Fondazione Comunità di Arco il presidente Paolo Mattei e la vicepresidente Imelda Menghini con lo staff della rsa guidato dalla direttrice Laura Pollini.

«Il significato di questa messa -ha spiegato il presidente Mattei– sta nel fatto che da pochi giorni finalmente ci è permesso di aprire i cancelli alle visite, non più nella forma insopportabile col plexiglas, che però era necessaria. Quindi una giornata che vuol dire: ringraziamo il Signore perché possiamo riprendere a fare comunità, socializzare, incontrare chi ci vuole bene, riabbracciarci. È un momento che vuole combinare una preghiera e un ricordo per chi abbiamo perso in quel maledetto 2020, con il futuro e con la prospettiva di una nuova vita e di una nuova apertura, sperando che continui così e vada sempre meglio».

Quindi don Francesco, prima di dare il via alla messa, ha spiegato il senso di quell’incontro: «Il significato di questa celebrazione è il significato dell’incontro con il Signore, in questo giorno, il sabato, dedicato normalmente a Maria. Perché lei è il modello per tutti nella risposta che ha dato al progetto di Dio su di lei. Gesù stesso ce l’ha donata come madre sotto la croce, perché noi ci sentiamo figli suoi e perché noi con Maria affrontiamo la vita. Viviamo questo tempo di ripresa e di rinascita nella speranza di non sentirci soli, e Maria ci invita a guardare a Gesù e ad accogliere la sua parola e ad ascoltarlo. Questa ripresa nelle case di riposo è uno sguardo anche di speranza nel futuro che ci attende, sapendo che come credenti la fonte della salvezza è il Signore, è il suo mistero pasquale, quella fonte perenne di grazia che scaturisce da suo cuore profondo».

Dopo la messa, il saluto del sindaco: «Siamo qui come amministrazione, a nome di tutta la comunità, a portare un pensiero in una giornata di ricordo di tutto quello che ha significato la pandemia, soprattutto in questo luogo: tanto dolore, tante persone che non ci sono più, tante persone che hanno sofferto. Una ripartenza che era doveroso sottolineare e vivere anche come una festa. Ma come amministrazione siamo qui prima di tutto a ringraziare le operatrici e gli operatori con la direttrice, che sono stati sul fronte difficile e drammatico della malattia, il consiglio di amministrazione con il presidente e la vicepresidente. Sono stati mesi davvero duri, un vero dramma. Ringrazio i volontari, tutti, e saluto i vigili del fuoco e gli alpini, che quando c’è bisogno ci sono sempre, e che non ringraziamo mai abbastanza perché tutto quello che fanno, così necessario, lo fanno volontariamente. E grazie alle forze dell’ordine, sempre presenti. Una persona, in particolare, voglio ricordare, qui presente: Roberto Stefani, che ci ha consentito di procurarci le mascherine nei momenti più difficili, quando non si trovavano, e anche le aziende che ci hanno aiutato, partendo da Aquafil. Grazie a tutte le persone che ci hanno messo un contributo anche di coraggio, in tempi in cui la paura era tanta. Ora guardiamo al dolore e a quello che abbiamo perso, ma anche agli abbracci, alle carezze, alla vicinanza e all’umanità che finalmente sono tornati anche dentro la rsa. Questa è la felicità: i rapporti umani, la quotidianità. La guerra al virus non è finita ma siamo a buon punto. Un ricordo particolare a chi ha sofferto e a chi non c’è più».

