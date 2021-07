Morto Davide Bristot fratello di Alessandro giocatore della Trentino Volley. Indagato un medico

Cordoglio a Trento per la morte di Davide Bristot (foto) fratello di Alessandro giocatore della Trentino Volley che studia in città. Alessandro Bristot, impegnato in questi giorni con la nazionale U17 agli Europei di categoria in Albania, ha fatto ritorno in Italia in queste ore.

Il fratello 18enne Davide Bristot è stato trovato morto in casa dalla madre a Sedico (Belluno). Figlio di Paolo Bristot, ex palleggiatore e nazionale di volley, che per anni ha giocato nell’allora Luxottica Belluno, era anche lui una giocatore di volley in campo fino all’inizio della pandemia.

Il 18enne viveva in casa con la famiglia. A trovarlo senza vita è stata la madre che, insospettita dal non averlo sentito e visto alzarsi, si è recata in camera sua e lì, la tragica scoperta: il corpo del figlio era ai piedi del letto. Ancora ignote le cause del decesso.

La sera prima del decesso, il 18enne si era recato all’ospedale di Belluno dopo aver accusato un forte dolore alla testa e al termine di una serie di esami clinici e alla somministrazione di una flebo era stato rimandato a casa.

Per la sua morte un medico del pronto soccorso è indagato per omicidio colposo. I carabinieri di Belluno hanno acquisito dalla struttura sanitaria la documentazione riguardante la degenza del giovane. Il medico aveva riportato che il 18enne si era presentato in Pronto Soccorso per “cervicalgia e vomito”, ma dopo gli accertamenti è stato dimesso.

Si cerca ora di sapere che tipo di analisi sono state fatte, che tipo di problema abbia causato la morte del giovane e se dalla visita in ospedale si sarebbe potuto evitare il peggio. Intanto anche la Regione Veneto ha deciso di inviare una squadra di ispettori che avranno il compito di raccogliere informazioni sull’assistenza ricevuta dal giovane al Pronto soccorso di Belluno.

