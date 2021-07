“Friends Fast Food” di via Prepositura: un valore aggiunto per il quartiere della Portela

In data 18 gennaio 2020, il nostro quotidiano ha pubblicato l’articolo “Scade la rata da 150mila euro: il nuovo centro islamico chiede la donazione per l’acquisto“. Nel testo dell’articolo appena menzionato si faceva riferimento alla raccolta di fondi per l’apertura del nuovo centro religioso o nuova Moschea a Trento, la cui denominazione originale è ‘Associazione Fezane Mustafa‘ di via Franceschini. In quell’occasione, il nostro quotidiano menzionò l’affissione, da parte del locale “Friends Fast Food“ di via Prepositura, di un cartello riportante la richiesta di donazione con l’appello alla raccolta di fondi, affinché la cifra congrua per la realizzazione del Centro potesse essere raggiunta.

Contestualmente, all’interno dello stesso, l’autore dell’articolo sottolineava la caratteristica connotazione dell’area in cui è ubicato il locale, Santa Maria Maggiore (quartiere della Portela) ovvero quella di essere riconosciuta come zona di malavita associando accidentalmente (e di sicuro in maniera del tutto inopportuna) il predetto esercizio ad attività illecite presenti nella zona.

In relazione a quanto accaduto, la nostra testata si dissocia da quanto precedentemente pubblicato sottolineando la qualità etica e morale del profilo ormai conosciuto del locale “Friends Fast Food” grazie alla sua attività ventennale nel quartiere. Si sottolinea altresì la grande trasparenza e l’impegno grazie ai quali l’esercizio è apprezzato nel capoluogo quale punto di ristoro, arricchendo con la propria presenza e la qualità del servizio offerto la vitalità della zona.

Pubblicità Pubblicità