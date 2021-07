Battaglia di Bezzecca e Obbedisco: da oggi al via le Manifestazioni garibaldine 2021

Quest’anno ricorre il 155° anniversario della Battaglia di Bezzecca e dell’Obbedisco di Giuseppe Garibaldi. Per l’occasione il Comune di Ledro promuove un calendario di eventi e iniziative che si svolgeranno nei giorni 16, 17 e 18 luglio.

L’assessore comunale alla cultura, Claudio Oliari, spiega: «Dopo i lunghi mesi di blocco delle attività al pubblico, siamo felici di poter riproporre questa serie di eventi: tre giorni per conoscere meglio la storia e approfondire fatti che si sono svolti a pochi metri dai luoghi dove viviamo. Invito dunque tutti, residenti e turisti, a partecipare. Ovviamente colgo l’occasione per raccomandare le consuete norme di cautela, come l’uso della mascherina nei momenti in cui ci si trovi in prossimità di altre persone e il mantenimento della distanza sociale. Si tratta di manifestazioni all’aperto, ma è giusto continuare a essere cauti. Raccomando anche di chiamare i numeri indicati per le prenotazioni: questo agevolerà il lavoro degli organizzatori».

Nel dettaglio: venerdì 16 luglio ore 21 in Piazza Garibaldi a Bezzecca presentazione del Libro “La flotta di Garibaldi. La Campagna 1866 tra il Lago di Garda e Bezzecca” di Marco Faraoni; in appendice “La Mappa ritrovata dei 43.543 garibaldini”; prenotazione consigliata al 0464.508182.

Sabato 17 luglio ore 21 in Piazza Garibaldi a Bezzecca, Garibaldi in Sardegna, concerto dei Cordas et Cannas; prenotazione consigliata al 0464.508182.

Domenica 18 luglio ore 9.30 commemorazioni ufficiali: adunata e incontro in piazza Garibaldi con l’accompagnamento musicale della Fanfara degli alpini di Pieve di Bono, saluto delle autorità e sfilata in corteo con salita al colle Santo Stefano, deposizione delle corone e messa in ricordo dei caduti di tutte le guerre.

Con riferimento agli eventi del 16 e 17 luglio, in caso di maltempo ci si sposterà al Centro Culturale di Locca. Inoltre, nelle serate da venerdì 16 a domenica 18 luglio, “L’ora di storia”, proiezione video in piazza Garibaldi a Bezzecca. Una possibilità, per gli appassionati e i curiosi, di “ripassare” un po’ i fatti, conoscere i protagonisti e riflettere insieme sulle vicende risorgimentali.

