Apre con le sonorità Jazz di Giovanni Guidi e la sua superband la rassegna estiva “Teatro capovolto 2021”

Il nome “Teatro Capovolto” non è a caso, volgere il palco verso piazza Cesare Battisti per il Teatro Sociale di Trento è una soluzione di grande impatto scenico, già collaudata con successo lo scorso anno.

La ricca proposta del Centro Servizi Culturali S.Chiara per i mesi di luglio e agosto 2021, promossa dal Comune di Trento comprende 15 spettacoli di prosa, musica e danza, un calendario variegato di alta qualità.

Il primo spettacolo di danza in programma il 10 luglio con la compagnia Aterballetto è stato annullato, l’intero personale della compagnia è già stato posto in misura di quarantena in ottemperanza alle misure di prevenzione e sicurezza.

Al momento non è prevista una data per il recupero dello spettacolo e per il rimborso dei biglietti saranno comunicate informazioni successivamente.

Ieri, giovedì 15 luglio 2021, il musicista Giovanni Guidi ha aperto la rassegna di spettacoli con il concerto jazz “Ojos de Gato” che si ispira alle melodie dell’indimenticabile sassofonista argentino Leandro “Gato” Barbieri (1932 – 2016).

Un concerto che ha visto il pienone con un pubblico che si è emozionato e non ha lesinato applausi a scena aperta con la richiesta del bis finale che è puntualmente arrivato

Il concerto inaugura una serie di sei appuntamenti estivi musicali curati da Enrico Bettinello, nuovo consulente musicale del Centro S. Chiara.

Il disco “Ojos de Gato” appena uscito per la CamJazz racchiude le musiche trainanti del super concerto, un mix di free jazz e latin jazz rivisitato in chiave moderna.

Il pianista e compositore Giovanni Guidi si è presentato sul palco con una band d’eccezione e nomi di spicco della scena neworkese: James Brandon Lewis al sax tenore, Brandon Lopez al contrabbasso, Chad Taylor alla batteria e mbira, Gianluca Petrella al trombone e Simone Padovani alle percussioni.

Giovanni Guidi, nato a Foligno nel 1985, è uno dei pianisti più creativi in Europa oggi. Ha esordito nelle formazioni guidate da Enrico Rava, che lo aveva notato in un corso di Siena Jazz rimanendo colpito dall’intensità del giovane pianista.

Suona con un approccio fortemente lirico, la sua musica trae ispirazione dal jazz contemporaneo e free, oltre a comporre i suoi pezzi.

Guidi è al fianco del trombettista Gianluca Petrella negli album ECM Tribe e Rava On The Dance Floor. Oltre alle registrazioni con il suo trio, insieme a Thomas Morgan e João Lobo, il pianista può essere ascoltato anche nell’album Ida Lupino, con Gianluca Petrella, Gerald Cleaver e Louis Sclavis, votato Album di Jazz Italiano dell’anno dalla rivista Musica Jazz.

Dopo un anno di sospensione a causa della pandemia, riparte in tour con il magnifico disco “Ojos de Gato” che ben rappresenta il mondo del jazz di Giovanni Guidi con la sua superband, una nuova energia che il pubblico ha percepito e apprezzato con scroscianti applausi nella prima tappa inaugurale del concerto a Trento.

Tra i brani proposti la famosa colonna sonora del film “Ultimo Tango a Parigi” composta da Gato Barbieri nel 1972. Inoltre “Roma 1962” dedicata a due grandi artisti Enrico Rava e il pianista Franco D’Andrea, una composizione originale di Guidi dal tono evocativo ed emozionante. Anche una dedica all’Argentina e al suo personaggio più famoso scomparso recentemente è stato il brano dal titolo “Buenos Aires”.

Una musica che ben rappresenta la storia di “Gato”, il celebre musicista che ha vissuto in diversi paesi e continenti, un uomo che ha potuto viaggiare come deve essere.

Gato Barbieri era nato in Argentina da una famiglia di origini piemontesi, ma nel 1962 si trasferisce a Roma e da lì inizia la sua brillante carriera che lo accompagnerà per l’intera esistenza. Muore a New York nel 2016 per complicanze di polmonite.

Dopo una serata così si ritorna a casa entusiasti per le intense sonorità di autori e musicisti straordinari, americani e italiani uniti in un concerto corale per superare insieme la pandemia.