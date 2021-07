Aperta la nuova area esterna del Lido Manazzon. Tra le novità gli scivoli, lo spray park e la vasca con le onde

In questi ultimi anni l’Amministrazione comunale sta portando avanti un articolato programma che prevede un generale riassetto degli impianti natatori della città.

Fulcro principale di tale piano è rappresentato dalla nuova piscina che sorgerà nel comparto sportivo delle Ghiaie, intervento che è attualmente in corso di progettazione e che permetterà, una volta ultimato e grazie ad una vasca da 50 metri ed una vasca per tuffi, di dare una moderna risposta alla richiesta ed al fabbisogno attualmente in carico ai diversi impianti cittadini.

Tra questi la struttura di via Fogazzaro, in quanto più datata tra le diverse presenti (Madonna bianca e Gardolo), è quello che maggiormente necessitava di interventi di adeguamento e riqualificazione.

In attesa del nuovo centro natatorio l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di operare un primo intervento di riqualificazione del lido estivo, tenendo conto che il lido “Manazzon” viene generalmente utilizzato nella stagione estiva da oltre sessantamila utenti.

Alla luce di queste considerazioni è stato approvato un progetto finalizzato a risolvere alcune criticità funzionali dell’impianto esistente e al contempo proporre all’utenza una particolare attenzione agli aspetti ludico-ricreativi e del benessere psichico e fisico.

Più in dettaglio ragazzi ed adulti potranno divertirsi tramite un articolato sistema di acquascivoli di diversa tipologia e lunghezza sia con arrivo in vasca (idrotubo con partenza da un’altezza 9 metri e lunghezza fino a 70 metri), sia con arrivo a canale (multipista parallele con partenza da un’altezza 6 metri); per gli adulti sarà inoltre disponibile un elemento di maggior originalità in quanto ancora molto poco diffuso, consistente in un particolare sistema di generazione ondosa artificiale installato nella rinnovata vasca da 25 metri esistente opportunamente adattata per tale uso.

Altrettanta attenzione è stata inoltre prevista anche per gli utenti più piccoli con la presenza di un nuovo ed attrezzato spazio di divertimento acquatico (spay park) in affiancamento alla vasca-spiaggia esistente, il tutto integrato a breve dal prossimo spostamento della vasca baby e dal nuovo ambito dedicato alle famiglie con bimbi piccolissimi che completerà, per la stagione estiva 2022 l’intera area per bambini.

In previsione del potenziale aumento d’utenza si è provveduto infine ad un potenziamento ed ammodernamento sia dei servizi igienici (da 6 a 18 unità), sia degli spazi doccia che potranno essere utilizzati anche all’aperto.