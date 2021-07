A Tuenno è tutto pronto per “Aperolada”, il nuovo evento dell’estate nonesa

È tutto pronto a Tuenno per “Aperolada”, nuovo evento organizzato dal Gruppo Giovani di Tuenno che per quest’anno prenderà il posto della sempre attesa “Piazzarolada”. L’appuntamento è per oggi e domani, venerdì 16 e sabato 17 luglio in piazza a Tuenno.

“Sempre tonici” è il motto del Gruppo Giovani che, grazie alla buona coesione del nuovo direttivo e a una voglia smisurata di creare sempre nuove iniziative, ha deciso di lanciare per la prima volta in assoluto il format innovativo “Aperolada”.

I giovani di Tuenno non peccano mai di fantasia e così anche quest’anno sono riusciti a dar vita a una manifestazione moderna e frizzante, appetibile ad un pubblico di ogni età.

Ma facciamo un salto nel passato, perché uno degli eventi cardine dell’estate nonesa, ormai dal lontano 2011, è “Piazzarolada”, proposta nata dalle due maggiori associazioni dell’allora Comune di Tuenno (Gruppo Giovani e Pro Loco Tuenno-Tovel) che ampliarono il format dei “portoni” unendo alla cucina l’animazione con musica e arte.

Sul palco di “Piazzarolada” hanno suonato artisti a 360°, gruppi che ogni estate fanno letteralmente infuocare a colpi di batteria, chitarra elettrica e tanto tanto fiato la piazza che puntualmente risponde “presente” all’appuntamento.

Negli anni sono saliti sul palco principale in Piazza Liberazione molti cantanti e gruppi musicali di livello nazionale. Artisti del calibro di Davide Van de Sfroos (cantautore bergamasco che ha partecipato a Sanremo l’anno seguente), dei Rumatera (gruppo punk-rock veneziano ormai famoso in tutta Italia) e, per finire, dei Boomdabash, band salentina che proprio nel 2018 ha siglato un singolo che vanta il prestigioso riconoscimento del doppio disco di platino.

«Quest’anno, viste le disposizioni vigenti, abbiamo deciso di cambiare radicalmente il programma dell’ evento valorizzando l’idea dell’aperitivo partita nel 2019 – spiega gli organizzatori –. Dopo un’attenta ricerca abbiamo deciso di affidarci alla rinomata cantina Villa Corniole per quanto riguarda la sezione vini. Per puntare sempre più in alto abbiamo ampliato la scelta di vini, appunto, che arrivano così a ben 6 bottiglie di cui due bollicine, due di vino bianco e due di rosso».

Vista l’importanza della cantina coinvolta, i ragazzi di Tuenno hanno voluto garantire anche un’adeguata degustazione di prodotti per i palati più esigenti. «Abbiamo pensato quindi a una formula di degustazione completa – fanno sapere i membri del Gruppo Giovani – proponendo un servizio riservato a coloro che prenoteranno un tavolo nel “privè a nido d’ape” (dal nome “Aperolada”)».

L’aperitivo aprirà i battenti questa sera alle 18 con una variegata selezione musicale dal vivo curata dal gruppo acustico “We Cover You”, che accompagnerà i presenti per 3 ore di puro godimento sonoro. A seguire ci penserà il dj Noxious Licks a far divertire tutti a ritmo di musica.

La seconda giornata si aprirà domani sera con una vecchia conoscenza del Gruppo Giovani. Sarà infatti Adri J ad aprire le danze tramite le inconfondibili note di ottone emesse dal suo sax.

Si passerà poi dall’ottone al vinile con una selezione musicale anni ‘90 curata da Gian DJ, che porterà la manifestazione a un ritmo dance. La serata si concluderà in bellezza con i suoni di Diego Esse.

Oltre a dell’ottimo vino, l’aperitivo sarà accompagnato da una nuova scelta di panini gourmet, birra Herrnbrau, cocktail deliziosi tra cui un particolare Gin Tonic che si sposa perfettamente con il territorio, ovvero il “Gin Tovel”.

Per assicurarsi la partecipazione all’evento, gli organizzatori consigliano di prenotare il proprio tavolo, sia nella formula standard sia in quella privè, contattando Sara al numero 334.3221055.

«Nonostante le aspettative per quest’ estate non fossero delle migliori – dichiarato gli organizzatori – il Gruppo Giovani Tuenno ha messo tutto il suo spirito di iniziativa per organizzare un evento capace di soddisfare per prima cosa le normative vigenti, e poi la voglia di tornare alla normalità che tutti noi abbiamo. Sperando che il nostro impegno sia ripagato come ogni anno dal vostro divertimento, vi aspettiamo tutti in piazza per questo unico e particolare evento che sicuramente riaccenderà per qualche giorno la movida nonesa».