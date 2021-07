Un mondo sospeso: trekking letterario tra le piccole frazioni di Segonzano

Valcava, Gresta e Gaggio sono tre piccole frazioni del Comune di Segonzano a forte rischio spopolamento, che abbiamo visitato domenica 11 luglio 2021, partecipando al trekking letterario organizzato dalla Rete di Riserve Val di Cembra Avisio.

Una trentina di persone interessate a conoscere luoghi ancora poco conosciuti della Val di Cembra, con storie e bellezze paesaggistiche tutte da raccontare, hanno potuto fare un’esperienza escursionistica e rendersi conto che forse qualcosa sta cambiando…

Guidati dall’accompagnatrice di territorio Elena Osler abbiamo camminato per un’intera giornata visitando paesi e incontrando persone che con entusiasmo e determinazione stanno avviando nuovi progetti di vita e lavoro.

Oltre a Paolo Piffer ed Elisa Travaglia, coordinatori della Rete delle Riserve, ci ha accompagnato lo scrittore Mauro Varotto per riflettere sui nuovi significati della vita in montagna e capire cosa sta accadendo nei piccoli borghi delle montagne italiane.

Mauro Varotto è docente di Geografia culturale all’Università degli Studi di Padova e dal 2008 coordina il Gruppo “Terre Alte” del Comitato scientifico centrale del CAI (Club alpino italiano).

Ha scritto libri sulla “montagna di mezzo” che torna a vivere (non solo “Terre Alte”), le vecchie borgate e i paesaggi terrazzati; temi propri di questa vallata che la pandemia ha messo in risalto.

Ritrovo ore 9 nella fraz. di Valcava (940 m), è l’occasione per leggere sui pannelli espositivi la storia di alcuni murales fatti realizzare nel 1838 da Nicolò Zancanella.

Un affresco mostra la Madonna che schiaccia sotto il piede la testa del serpente e ci ricorda l’antica economia di sussistenza: attorno a Valcava terrazzi e pendii coltivati a cereali, macinati al mulino ad acqua sul rio Brusago poi in paese. Prati da fieno per mantenere la mucca, le capre o le pecore che ogni famiglia contadina possedeva.

In seguito all’abbandono delle tradizionali attività pastorali, il bosco ha occupato i vecchi prati ed è cambiato anche il paesaggio. Nei boschi si trovano ancora molti pini con i segni della raccolta della resina, dalla quale si ricavava la pece usata come sostanza impermeabilizzante.

La frazione di Valcava è formata da tre distinti nuclei abitativi: “Ai Piani” era abitata dalla famiglia Zancanella, una dozzina di case, una chiesa dedicata agli Angeli Custodi, un piccolo camposanto e una scuola, un tempo attiva. A valle della strada loc. “Tirli” e salendo verso Brusago loc. “Caloneghi”.

Il nostro cammino inizia attraversando il paese, dove attualmente vivono 50 persone e sette bambini, per poi inoltrarsi nel bosco con un percorso in salita per raggiungere loc. Valon, dove un tempo era attiva una teleferica per portare a valle i tronchi.

Qui ci fermiamo per una pausa con lo scrittore Mauro Varotto, che pone interrogativi e mette in discussione luoghi comuni ed etichette: Cosa significa essere turista oggi? Cosa vuol dire natura e montagna?

Introduce il concetto di “Montagna di mezzo”, quei luoghi dai 600 ai 1500 metri di altitudine, dove i turisti passano ma non si fermano.

Lo scrittore sostiene che dal punto di vista politico partire solo dalla delimitazione di una fascia altimetrica (“montuosità”) per concedere contributi e altri benefici è stato un fattore fuorviante, che in alcuni casi ha addirittura accentuato lo spopolamento e l’abbandono della montagna, non riconoscendone la “montanità”.

Le Alpi e gli Appennini sono le zone montuose più antropizzate al mondo con 70 ab./kmq, ma occorre coniugare la montuosità (quota di pendenza) con la montanità (cura, cultura della montagna) – prosegue Mauro Varotto.

Il titolo dell’evento “Un mondo sospeso” ben rappresenta il luogo di mediazione tra due dimensioni: la val di Cembra è un territorio che è stato abitato, poi è subentrata la crisi, ora c’è un fenomeno di ritorno alla montanità.

Da superare lo stereotipo del “montanaro di Heidi”, oggi serve guardare con occhi diversi.

Mauro Varotto invita ad esaminare criticamente i concetti oggi largamente diffusi di natura incontaminata (intesa sempre e comunque in senso positivo) e intervento dell’uomo inteso in modo negativo: in realtà tutto è molto più complesso.

Ad esempio, castagneti di 400-600 anni possono sopravvivere solo grazie all’intervento dell’uomo attraverso la potatura e la pulizia del bosco; allo stesso modo, anche lo sfalcio dei prati e il recupero dei muretti a secco avvengono grazie alla mano dell’uomo e generano biodiversità.

A proposito di muri a secco, Elisa annuncia che in settembre partirà un corso teorico/pratico per il recupero dei muretti a secco organizzato dalla Rete delle Riserve val di Cembra Avisio.

Tornare ad abitare la montagna non significa necessariamente essere proprietario di una casa, ci sono altre possibili forme abitative e di turismo che vanno oltre l’abitazione, da sviluppare in rapporto con la cura e la manutenzione del territorio.

Dopo queste importanti riflessioni riprendiamo il sentiero in discesa nel bosco con meta il Santuario Madonna dell’Aiuto, un punto panoramico con vista sul Corno Bianco e Corno Nero e i due versanti della val di Cembra che degradano verso il torrente Avisio.

Poco sotto intravediamo la frazione di Gaggio che raggiungeremo nel pomeriggio dopo la meta di Gresta. Ci fermiamo nel confortevole pianoro esterno al Santuario per il picnic.

Continuiamo il percorso in forte discesa lungo il torrente Gaggio, ai lati alberi delle farfalle dal magico colore lilla, piacevoli da vedere sebbene questa sia una specie infestante originaria dell’Himalaya.

Sotto un sole cocente risaliamo nel bosco verso la frazione di Gresta (630 m) che presenta due nuclei di case: Gresta alta e Gresta bassa. In questo piccolo borgo abitano stabilmente 32 persone.

A Gresta sono cresciuti i castagni più maestosi della valle, importanti per l’economia locale e poi abbandonati per un lungo periodo. Ora la coltura del castagno è al centro di un rinnovato interesse.

Una manciata di vecchie case e la graziosa chiesetta dedicata alla Madonna di Loreto, sul campanile campeggia una meridiana.

Incontriamo il dr. Danilo Nadalini proprietario del B&B Cervo d’oro che, coadiuvato dall’arch. Stefano Casagrande, ha progettato e recuperato una vasta area di territorio a Gresta.

Non si tratta solo di una soluzione strettamente architettonica, si parla anche di biodiversità in ambito agricolo.

Le radici famigliari sono proprio in questa valle ed è qui che il proprietario ha deciso di investire le sue risorse, dopo aver lavorato diversi anni a Innsbruck e successivamente a Trento.

Ha voluto instaurare con l’ambiente e il territorio circostante un rapporto in piena sintonia con la natura, utilizzando materiali come larice, castagno, rovere e porfido per la ristrutturazione della casa.

Gresta (un poggiolo sull’Avisio) è un luogo dove non c’è traffico, si avverte solo il rumore costante del torrente, sulle cui sponde un tempo sono stati costruiti terrazzamenti, un modo più semplice per coltivare patate, cavolo capuccio, castagni, che testimoniano la fatica immane di sopravvivere delle genti trentine di un tempo, costrette ad emigrare in Svizzera, Belgio e Germania.

Abbiamo visitato parte dell’azienda agricola con castagni e prati fioriti, frutteti, meli dalle varietà antiche, coltivazioni di mirtilli, arnie per le api e produzione di miele.

Grano saraceno, mais, frumento, fagioli, piante officinali ed erbe per le tisane (rosa, lavanda, menta, camomilla, salvia, rosmarino, timo, maggiorana, stevia, fiordaliso, melissa, malva, basilico, girasole), variopinti fiori secchi per i ristoranti.

Si sperimenta molto a dimostrare che anche in un contesto così difficile si può fare, ma occorre visione e conoscere la propria terra.

Secondo il dr. Nadalini occorre trovare una definizione giusta per questi prodotti: si deve parlare di agricoltura di montagna (es. patate di montagna).

E’ importante trovare ciò che è adatto a questo territorio, sono nicchie di mercato che stimolano il ritorno alla montagna, in questo ambito non ha senso la concorrenza con prodotti che provengono da altri territori.

La visita guidata termina con un gradito rinfresco al maso, vino e acqua aromatizzata ai fiori di campo con prodotti del territorio.

Prima di affrontare il sentiero di risalita nel bosco verso la frazione di Gaggio, è d’obbligo fare una riflessione con lo scrittore Mauro Varotto, che riassume così il significato dell’intervento di recupero di Nadalini e del vivere in montagna oggi:

– abitare la montagna dentro e fuori, oltre all’edificio occorre occuparsi anche del “paesaggio addomesticato” (cit. Eugenio Turri)

– attribuire diversi significati al fare (etico, agricolo, architettonico…), avere un solo motivo è più debole

– creare una relazione multiscalare con il territorio, un nuovo patto tra città e montagna; chi rientra dall’estero si interfaccia con realtà diverse e supera i vecchi stereotipi, ha una visione nuova

– occorre la mediazione, la collaborazione e la cooperazione tra soggetti diversi, rompere le tante barriere e abbattere i campanili.

Il trekking termina incontrando Mirta Giacomozzi, titolare dell’azienda agricola “Mirtilla” a Gaggio di Segonzano, per la produzione di frutti di bosco (in particolare mirtilli), verdure fresche e lavorate che vende al mercato contadino di Trento e Cavalese, a gruppi d’acquisto solidale, direttamente in azienda.

Mirta, insieme a Pietro, pratica agricoltura biologica da 26 anni, da 2 anni ha un laboratorio/cucina per la trasformazione dei prodotti e un piccolo agriturismo è in arrivo con ristorazione vegetariana, strettamente legata alle produzioni locali.

E’ un bel vivere in relazione con il territorio della val di Cembra che dà soddisfazione anche se molto impegnativo, merita rispetto e dedizione vivere in questo luogo, soprattutto quando si lasciano le comodità della città o un posto fisso, allora subentra anche una grande passione per il lavoro in agricoltura.