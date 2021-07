Il Lions Club di Cles e Love Onlus uniti per attrezzare la palestra intitolata ad Alice Magnani

Il sogno di Alice Magnani continua anche in Bosnia-Erzegovina.

La palestra della scuola elementare di Kozarska Dubica, che sarà intitolata alla campionessa di palla tamburello di Segno, è stata ristrutturata dall’associazione Love Onlus e, in vista dell’inaugurazione in programma a settembre, è stata organizzata con il contributo del Lions Club di Cles una raccolta materiale per completare la struttura con attrezzature sportive idonee e palloni di ogni tipo.

Chi volesse partecipare e contribuire a questa bella iniziativa, può farlo acquistando direttamente il materiale nei negozi “Dribbling Sport” e “Brenta Sport” di Cles, oppure tramite bonifico sul conto corrente intestato a Love Onlus (Iban IT88W0311112000000000000397) con causale “Palestra Alice”.

L’educazione fisica ricopre nel campo della salute e della socialità una grande importanza, ed è per questo che Love Onlus ha pensato di concentrare gli sforzi proprio in questa direzione: l’attività sportiva, in special modo nella giovane età, è fondamentale non solo per la salute, ma anche come volano per la diffusione di valori come il rispetto, il gioco di squadra, la condivisione di obiettivi, che in queste terre martoriate possono assumere ancora più rilievo.

Come detto i lavori di rinnovo della palestra, grazie anche al contributo della Regione Trentino-Alto Adige, sono da poco terminati.

Ora non rimane che “riempire” la struttura con tutto ciò che serve. Per regalare un piccolo, grande sogno agli oltre 750 bambini che utilizzeranno la palestra. E per trasmettere loro importanti valori che li accompagneranno nella vita.

