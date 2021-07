Due alberi del Giardino Canova danneggiati dal nubifragio di martedì verranno abbattuti

Progetto “Sperimentazione Italia”, velocizza l’approvazione delle idee innovative di Pmi e Startup La gestione delle difficoltà e delle incertezze nel programmare l’attività, impone all’organizzazione aziendale di adottare un approccio diverso che consente di ridimensionare i rischi della propria realtà in un sistema in continua evoluzione. Per supportare... The post Progetto “Sperimentazione Italia”, velocizza l’approvazione delle idee innovative di Pmi e Startup appeared first on Benessere Economico.

Guardia di Finanza, al via controlli a tappeto sui conti all’estero: si rischia oltre 20 mila euro di multa Da qualche giorno la Guardia di Finanza ha dato il via ai controlli a tappeto sulle operazioni di denaro dall’Italia verso l’estero, con un rischio di multa oltre i 20 mila euro. Controlli a tappeto... The post Guardia di Finanza, al via controlli a tappeto sui conti all’estero: si rischia oltre 20 mila euro di […]

Bonus Matrimonio, cambiano le regole, ora attivo solo per le aziende La pandemia ha di fatto colpito un altro grande settore quello dei matrimoni e delle cerimonie, subendo dal 2020 un drastico crollo. Questo ha portato alla scelta del Governo di erogare contributi a fondo perduto... The post Bonus Matrimonio, cambiano le regole, ora attivo solo per le aziende appeared first on Benessere Economico.

Forti Insieme, il progetto per sostenere l’imprenditoria femminile: in palio premi da 75 mila euro In un Paese dove solo il 28% delle donne sono manager, l’arrivo della pandemia ha peggiorato la situazione, causando un drastico crollo dell’occupazione femminile. Al fine di allentare la gender gap in Italia, il marchio... The post Forti Insieme, il progetto per sostenere l’imprenditoria femminile: in palio premi da 75 mila euro appeared first on […]

Bonus bancomat e credito d’imposta, fino 320 euro per gli esercenti: quali le condizioni Con il nuovo decreto pubblicato il 30 giugno, oltre alla cancellazione del cashback, il Governo si pone anzitutto l’obiettivo di incentivare la tracciabilità dei pagamenti attraverso agevolazioni a favore delle imprese. In particolare, viene portato... The post Bonus bancomat e credito d’imposta, fino 320 euro per gli esercenti: quali le condizioni appeared first on Benessere […]