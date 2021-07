Crisi degli affitti, interviene il Comune di Trento

Di quanto gli italiani siano in difficoltà a pagare gli affitti, abbiamo ampiamente scritto nell’edizione di ieri.

Le difficoltà sono anche trentine ed ecco arrivare un programma di sostegno per chi non è titolare di un alloggio Itea, ma è finito in quella zona di criticità che non avrebbe conosciuto se non ci fosse stata la pandemia.

700 mila euro è la cifra messa a disposizione dal Comune per un contributo previsto su tre livelli: 1500 euro per quelle famiglie con un reddito compreso tra i 9360 ed i 15 mila euro. 1250 il contributo per la fascia tra i 15 mila ed i 20 mila euro e mille euro per quelle famiglie con un reddito compreso tra i 20 mila ed i 26 mila euro.

I requisiti richiesti sono la residenza nell’alloggio per il quale si chiede il sostegno e che si deve trovare nel Comune di Trento. Si deve avere in Isee non superiore ai 26 mila euro ed essere titolari di un contratto d’affitto regolarmente registrato della durata minima triennale.

Sono esclusi i contratti stipulati tra parenti e tra ex coniugi regolarmente separati. Non potranno accedere al sostegno per il pagamento dell’affitto chi già utilizza un appartamento di edilizia pubblica o a canone moderato.

Chi già percepisce in contributo provinciale o il reddito di cittadinanza o che in passato abbiano già percepito contributi comunali per il pagamento dell’affitto.

