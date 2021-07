Ritornano i grandi nomi del jazz nelle Valli del Noce con “TrentinoInJazz2021”

Attesissimo il ritorno nelle Valli di Non e Sole di “TrentinoInJazz2021”, il Festival musicale dedicato al Jazz, presentato in conferenza stampa martedì 13 luglio scorso.

“L’evento, giunto alla sua 19ma edizione, ha esordito però vent’anni fa come ‘Jazz in Cles’, fino ad espandersi su tutto il territorio provinciale, merito del consolidato interesse espresso per questo appuntamento. Anche quest’anno la Scuola di Musica Celestino Eccher di Cles è riuscita a portare il Festival in diversi comuni, grazie anche alla collaborazione con la Comunità di Valle e con la Scuola Musicale Guido Gallo di Mezzolombardo. Le location scelte sono splendide, specialmente San Romedio, che riesce ad unire la musica sacra ad un’architettura ‘jazz'” – esordisce il Sindaco di Cles Arch. Ruggero Mucchi – e prosegue: “In questo periodo riproporre appuntamenti di qualsiasi genere risulta complicato, il settore dello spettacolo ha sofferto tantissimo a causa della pandemia. Il jazz è una musica che può piacere oppure no, ma rimane comunque una musica di spessore artistico e tecnico elevatissimo, la sua creatività ed espressività emotiva riesce sempre a fare degli spettatori parte integrante dello spettacolo”.

Chiara Biondani, Presidente della Scuola di Musica C. Eccher, afferma che nonostante le difficoltà incontrate, i Comuni di Cles, Denno, Malè, Mezzolombardo, Predaia, Sanzeno e Ville d’Anaunia, hanno supportato la manifestazione, come pure la Provincia Autonoma di Trento, la Regione Trentino Alto-Adige, la Fondazione Caritro, l’Associazione Culturale Le Arti , e prosegue: “La Direzione Artistica è affidata a Massimo Faes, che si è occupato di organizzare e programmare il cartellone, affiancato da Roberta Paris e Stefania Covi addette alla Segreteria, da Nicola Bortolamedi per quanto riguarda la Comunicazione, Ufficio Stampa Locale e fotografia. Il pubblico affezionato ci segue da tutta la provincia ed anche da fuori, ci sono giunte prenotazioni già un mese prima che iniziasse il Festival”.

Massimo Faes, organizzatore del Festival per le Valli del Noce, illustrando gli appuntamenti commenta: “I concerti si svolgeranno tra magnifiche location, quali Castel Valer e San Romedio, e con artisti internazionali di grande talento. Il jazz è improvvisazione, e quando il pubblico è partecipe, la musica incosapevolmente condiziona e coinvolge”.

Conclude l’Ing. Silvano Dominici, Presidente della Comunità della Val di Non: “Si capisce che l’organizzazione di questo Festival è affidata a persone che lo fanno per passione, con dedizione, amore e professionalità. Questa manifestazione diventa l’occasione per mostrare anche il nostro patrimonio architettonico e culturale non solo ai locali, ma anche a coloro che visitano le nostre valli. Il turismo ora più che mai ha bisogno di una spinta, e in questo senso la cultura serve indubbiamente a fare rete”.

Questo il calendario delle serate:

– Gaia Cuatro – venerdì 16 luglio ad ore 21,00 in piazzetta Cesare Battisti a Cles – fusione di musica e cultura tra Argentina e Giappone;

– Tommaso Perazzo Trio “What’s Coming Next?” – sabato 17 luglio ad ore 21,00 a Castel Valer di Tassullo – giovanissimo trio tra tradizione jazz e blues;

– Francesco Zampini Quintet “Unknow Path” – martedì 20 luglio ad ore 21,00 in Piazza Regina Elena a Malè – un viaggio fra fusione di culture e tradizioni di tutto il mondo;

– Stef Giordi & Connected – mercoledì 21 luglio ad ore 21,00 in Piazza Eusebio Chini a Segno di Taio – un insieme tra jazz newyorkese mescolato a sonorità puramente rock;

– In the Spirit of Jazz – Concerto conclusivo del laboratorio – giovedì ad ore 21,00 alla Terrazza del Doss di Pez a Cles – Carlo Cattano dirige gli allievi del seminario formato da musicisti di tutte le età, sia dilettanti che professionisti, creando un ensamble unico;

Stefano Colpi Open Atrio – venerdì 23 luglio ad ore 21,00 nella Corte del Nuovo Polo Culturale a Mezzolombardo – contrabbassista trentino da anni nel panorama musicale suonando insieme ad artisti italiani e stranieri, da trent’anni a fianco di Paolo Fresu;

Gurrisi, Usai, Paglieri “Caro Franco” – sabato 24 luglio ad ore 21,00 al Santuario di San Romedio di Sanzeno – omaggio al famoso chitarrista Franco Cerri, ormai ritirato, da parte dei suoi amici e colleghi che per anni lo hanno affiancato durante i suoi concerti;

– Gianmarco Scaglia & Paul Wertico Quartet “Dynamics in Meditation” – martedì 27 luglio ad ore 21,00 in Piazza Vittorio Emanuele a Denno – viaggio generazionale con Paul Wertico, ex batterista del Pat Metheny Group.

Le foto sono di Orietta Coletti e Nicola Bortolamedi

