“Chico in Italia” la scritta anche sul Pirellone a Milano

Continua il calvario di Chico Forti. Sembra che sempre più persone siano interessati della sua sorte: anche sul Pirellone a Milano infatti, ieri e lunedì è apparsa la scritta: ”Chico in Italia”.

La richiesta di illuminazione del palazzo era arrivata dallo zio Gianni che da anni ormai si batte per la liberazione del nipote. La proposta era stata approvata all’unanimità dal Consiglio regionale della Lombardia per mandare un nuovo messaggio per sensibilizzare le isituzioni, i cittadini italiani e per sostenere ed esortare Chico Forti che potrebbe presto arrivare in Italia.

Continua l’interesse da parte della politica a livello nazionale: le promesse di rimpatrio sono arrivate dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e da quello della giustizia Marta Cartabia che nelle scorse settimane avevano incontrato Gianni Forti.

Stupisce invece quanto le istituzioni americane siano restie a riconsegnare un prigioniero (molti sono i dubbi riguardanti alla sua condanna) quando invece l’Italia ha sempre riconsegnato agli Stati Uniti i suoi cittadini senza esitare come accaduto per la strage del Cermis quando i marines responsabili dell accaduto, furono lasciati andare, processati dalla corte marziale americana e addirittura assolti.

L’arrivo di Chico era previsto per la vigilia di Natale, ma dopo sei mesi da quella data e lo spostamento del prigioniero da un carcere all altro, dell’uomo non c’è ancora traccia.

“Ogni giorno che passa è un giorno di sofferenza in più per Chico che sente ormai che il trasferimento in Italia è prossimo. Questa nuova iniziativa ci da un po’ di morale per andare avanti in questa battaglia infinita che continua ormai da oltre 20 anni. Chico ha migliaia di sostenitori in Italia e nel mondo che non mancheranno a fargli sentire il loro appoggio” dichiara lo zio Gianni che con l’iniziativa “Chico in Italia” assieme agli amici intende dare ancora un po’ di fiducia al compatriota che ormai da mesi doveva già essere in Italia.

