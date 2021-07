Alto Garda e Valle dei Laghi devastate dal maltempo

Un violentissimo temporale si è abbattuto sul Trentino nel pomeriggio. Colpite soprattutto le zone dell’Alto Garda e la Valle dei Laghi.

Si segnalano anche disagi anche nel capoluogo in Vallagarina , sull’altopiano di Pinè e la val di Cembra.

Il maltempo è cominciato ad abbattersi sulla nostra provincia dopo le 14.00 con vento forte, pioggia temporali scroscianti e grandine. Decine le chiamate alle aliquote della protezione civile che sono sotto pressione ormai da 4 ore.

Pubblicità Pubblicità

Le zone maggiormente colpite sono nella zona di Riva del Garda e Nago Torbole con decine e decine di interventi di taglio piante messa in sicurezza veicoli, tetti pericolanti, allagamenti di garage e cantine. Colpite anche numerose attività commerciali e ricettive. In zona torbole si è scatenata anche una tromba d’aria (qui il video)

Molte le strade rese impraticabili dalla mole di acqua caduta. Dopo l’allarme sono intervenute tutte le squadre dei vigili del fuoco di Riva e visto i molteplici interventi sono stati richiesti dall’ispettore distrettuale Marco Menegatti anche i rinforzi dei colleghi di Tenno, e dei corpi della valle di Ledro, Bezzecca, Concei, Pieve di Ledro, Molina di Ledro, Tiarno di Sopra e Sotto che hanno supportato con le varie squadre ai colleghi rivani.

Da segnalare la caduta della copertura del Hotel Maso a San Nazzaro messa in sicurezza dagli stessi vigili.

Pubblicità Pubblicità



Si segnala la chiusura della SS 240 della valle di Ledro poco dopo Passo San Giovanni in direzione Mori al altezza di Loppio per caduta piante che grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco di Mori è stata liberata. Anche il corpo di Storo e uscito con la propria piattaforma per dare supporto a Riva del Garda.

Non sono mancati anche gli interventi nella zona di Arco per allagamenti, caduta piante e scoperchiatura tetti come quello della scuola media a Prabi di Arco, e dei pannelli della copertura del supermercato Eurospar in via Santa Caterina finiti sulla macchine parcheggiate sulla strada. Molti i danni a cose, ma per fortuna nessuno a persone.

Una comitiva di 15 persone in visita al castello è rimasta bloccata per la caduta di molti alberi hanno chiuso tutte le vie di accesso.

I vigili del fuoco arcensi usciti con più mezzi e squadre hanno avuto il supporto dei vigili di Dro, Drena e degli altri corpi. Per svariati interventi sia nella cittadina arcense che nelle varie frazioni come al camping al Linfano dove una pianta e finita su un bungalow senza per fortuna che nessuno sia rimasto ferito.

Chiusa la ciclabile da Arco e Linfano per taglio piante. Per sistemare e ripristinare tutto i vigili hanno lavorato sodo fino a tarda sera. Altri interventi si segnalano anche in zona Drena sulla ferrata Salagoni sotto il castello per il recupero di persona rimasta bloccata sulla ferrata sorpresa dal maltempo. Adare una mano sono arrivati anche gli uomini del del supporto del Soccorso Alpino.

Anche per il corpo di Dro sono usciti per diversi allagamenti per cantine e garage a Ceniga, e alla scuola materna a Pietramurata per un allagamento dei locali.

Non sono mancati i disagi anche in Valle dei Laghi con la copertura di un edificio che è volata sulla careggiata a Vigolo Baselga mentre vengono segnalati numerosi sassi caduti sulla gardenana in lilcalità Terlago.

Altri interventi si segnalano sempre a Terlago per taglio piante. A Padergnone sulla Strada provinciale 85 della valle di Cavedine per taglio alberi. Nella zona di Cavedine i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per una pianta caduta sopra ad un’autovettura con all’interno una persona rimasta illesa.