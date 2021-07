Riva del Garda: spedito il questionario per Campi

È stato spedito nella mattina di venerdì 9 luglio ai 280 residenti over 16 anni di Campi il questionario sul nuovo parcheggio pubblico e per nuovi spazi per associazioni.

L’amministrazione comunale vuole dare corso a una serie di interventi ricompresi nel Piano delle opere pubbliche e già indicati negli indirizzi del sindaco per il periodo 2021-2025, e per farlo intende coinvolgere la cittadinanza nel processo decisionale.

I temi per la frazione di Campi sono due: il nuovo parcheggio pubblico e gli spazi per le associazioni. Su questi sono giunte varie opinioni, sia da colloqui sia da messaggi scritti, che sono contrastanti. Da qui la decisione di sottoporle, per mezzo di un questionario, alla valutazione dei residenti, stante l’impossibilità (causa covid-19) di un incontro pubblico.

Le buste spedite a tutti i residenti con più di 16 anni di età contengono una busta preaffrancata e codificata da utilizzare per rispedire il questionario, una volta compilato, più eventuali osservazioni di interesse. In alternativa, si può consegnare il plico allo Sportello del Cittadino, al piano terra del municipio, in piazza Tre Novembre. Del risultato sarà redatto un verbale pubblico, che sarà pubblicato sul sito del Comune e diffuso a mezzo stampa.

Parcheggio pubblico: Come illustrato nelle planimetrie allegate al questionario, le aree dove sono collocate le ipotesi progettuali di nuovo parcheggio pubblico della frazione sono le seguenti: all’ex oratorio, area di proprietà comunale, per 16 posti auto su due livelli, con il contestuale spostamento del parco giochi in un’altra sede; all’ex canonica, di proprietà privata, per 17 posti auto su un unico livello (è necessario l’assenso dei proprietari, ipotizzando modalità perequative o permuta parziale); a valle della strada provinciale, per 34 posti auto, su un’area che il proprietario mette a disposizione, raggiungibile da una stradina a lato della provinciale; a valle della strada provinciale, per 18 posti auto, raggiungibile dalla stradina a lato della provinciale.

«Una quinta ipotesi –spiega l’assessore ai lavori pubblici Pietro Matteotti– è quella già prevista dal Piano regolatore generale, perseguita dall’amministrazione precedente, per 11 posti auto, il cui iter approvativo è bloccato, in quanto la variante al Prg con i vincoli preordinati all’esproprio è scaduta; per questa ipotesi chiediamo ai residenti se la dobbiamo o meno confermare nella nuova variante, realizzando contestualmente la fermata per il bus. Da sottolineare che tutte le soluzioni, a esclusione della prima, rendono necessaria la procedura espropriativa o comunque l’assenso dei proprietari».

«Un secondo quesito che proponiamo ai censiti –aggiunge l’assessore– riguarda i nuovi spazi da destinare alle associazioni. Stiamo parlando del compendio ex oratorio, il cui piano seminterrato, già di proprietà comunale, è occupato dalla famiglia cooperativa. L’ipotesi sulla quale chiediamo il parere dei residenti è l’acquisizione da parte del Comune del resto dell’edificio, oggi di proprietà della Parrocchia di San Giorgio, per ristrutturarlo e utilizzarlo per le associazioni. In base alle risposte pervenute, alle scelte indicate e all’interesse dimostrato, procederemo nell’iter predisponendo il progetto preliminare che indicherà costi, espropri e tempi di esecuzione».