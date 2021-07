Effetto pandemia: borse a picco

Bonus bancomat e credito d’imposta, fino 320 euro per gli esercenti: quali le condizioni Con il nuovo decreto pubblicato il 30 giugno, oltre alla cancellazione del cashback, il Governo si pone anzitutto l’obiettivo di incentivare la tracciabilità dei pagamenti attraverso agevolazioni a favore delle imprese. In particolare, viene portato... The post Bonus bancomat e credito d’imposta, fino 320 euro per gli esercenti: quali le condizioni appeared first on Benessere […]

Pmi titolari del servizio di carburante: un decreto con nuove agevolazioni Dal Ministero dello Sviluppo Economico, viene pubblicato il decreto con cui si identificano le aziende beneficiarie del contributo in favore delle Pmi titolari del servizio di distribuzione del carburante delle autostrade. Il periodo di riferimento...

Al via fino al 2 settembre al contributo "Alternativo", come e chi può accedere A partire dal 5 luglio fino al 2 settembre 2021 è possibile inviare le richieste di contributo a fondo perduto "alternativo", ai contributi automatici del Decreto Sostegno Bis. Dopo l'erogazione automatica del contributo previsto per...

Lo Stato premia chi paga le tasse, si delinea un nuovo patto fiscale In un'ottica di reciproco impegno tra Stato e cittadini si apre l'idea di un nuovo patto fiscale, basato su un meccanismo di premialità per chi paga le tasse. Nuovo patto fiscale, come funziona Il nuovo...

Sempre più difficile accedere ai mutui: istituito un servizio per segnalare le difficoltà nei rapporti con le banche Il rapporto già difficile tra banche e risparmiatori si è intensificato ancora di più dopo lo scoppio della pandemia, rendendo più complicato l'accesso al credito. Questo, aggiunto all'introduzione della cassa integrazione ed ai ristori in...