La magia dell’acqua si unisce alla poesia dell’arte: a Borgo d’Anaunia arriva “Fontane d’Artista”

Un viaggio alla scoperta di luoghi e manufatti che hanno scritto la storia dei nostri borghi, simbolo di vita passata e di una vivace quotidianità paesana. Con un unico, grande filo conduttore: l’acqua.

Si accendono i riflettori in cima alla Val di Non sulla prima edizione di “Fontane d’Artista”, proposta culturale innovativa nata grazie alla collaborazione tra l’associazione dei commercianti “Idee di Fondo” e l’amministrazione comunale di Borgo d’Anaunia, con il supporto delle Pro Loco delle tre frazioni, della Società Podistica Novella, della Cassa Rurale Novella e Alta Anaunia e della Cooperativa Smeraldo.

Cuore pulsante e fil rouge dell’iniziativa, come rivela il nome stesso, saranno le fontane disseminate negli abitati di Fondo, Castelfondo e Malosco, che saranno messe a disposizione di artisti, singoli o in gruppo, e associazioni di volontariato per sviluppare, a partire da giovedì 15 luglio 2021, delle installazioni creative in grado di accompagnare valligiani e turisti lungo un percorso unico nel suo genere.

Il viaggio di “Fontane d’Artista” si sviluppa infatti attraverso i tre borghi nonesi, rappresentando un’occasione imperdibile per visitarli, cogliendone le bellezze, lungo un itinerario da seguire camminando in tutta tranquillità.

La prima edizione della nuova manifestazione, ideata e diretta da Max Spera, vuole essere un biglietto da visita per chi quest’estate visiterà il Comune di Borgo d’Anaunia, dando così il via a un’identità forte e giustificata di “Borgo dell’Acqua”.

Il Canyon Rio Sass, il Lago Smeraldo, i mulini, il Rio Novella, le fontane storiche, la forra, la centrale idroelettrica, l’orologio ad acqua rendono questo posto un vero e proprio luogo dell’acqua, elemento caratterizzante e magico in una simbiosi tra uomo e natura.

In questa prima edizione, i 9 artisti saranno chiamati a lasciar correre la propria fantasia. Le loro opere verranno poi valutate da una giuria di esperti (70% del voto), dal giudizio dei turisti (20%) e da quello dei social (10%).

Ai visitatori saranno consegnate delle mappe, con scheda di valutazione allegata, e sarà data loro la possibilità di partecipare all’estrazione di premi. Ogni fontana, inoltre, sarà numerata per agevolarne la votazione.

Come spiega il presidente di “Idee di Fondo” Roberto Graziadei, “Fontane d’Artista” nasce come piccolo evento, una proposta sorta in maniera semplice e quasi naturale, ma rappresenta un primo passo verso un obiettivo importante.

«Ovvero quello di valorizzare Borgo d’Anaunia come il “Borgo dell’Acqua” – rivela il presidente dell’associazione commercianti di Fondo –. L’idea è di riproporre l’evento ogni anno, facendolo crescere di contenuti, valore e numeri. Si tratta di una proposta che racchiude in sé diversi fattori: quello artistico in primis, poiché offre una vetrina agli artisti che magari in questo periodo non hanno avuto grandi possibilità di esprimersi, quello culturale, perché dietro alle fontane c’è la storia dei nostri paesi, ci sono le tradizioni che li caratterizzano, e infine quello di valorizzazione del territorio, perché questi manufatti esistono da decenni, fanno parte dei nostri borghi da sempre».

Da parte degli organizzatori, dunque, è grande l’entusiasmo per una manifestazione su cui Borgo d’Anaunia punta forte.

«Noi ci crediamo e abbiamo grande voglia di dare luce agli artisti e valore alle nostre fontane – aggiunge in conclusione Graziadei –. A questo, poi, aggiungiamo una parte sportiva, visto che il percorso indicato nella cartina si può percorrere a piedi o in bicicletta. Con un semplice evento andiamo ad aprire tanti “cassetti”, Borgo d’Anaunia come “Borgo dell’Acqua” ha diversi contenuti da sviluppare e la nostra intenzione è di aggiungerne sempre di nuovi. Siamo quindi fiduciosi e orgogliosi di promuovere in questo modo il nostro territorio».