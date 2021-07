Ddl Zan, Katia Rossato: «Ecco l’ennesimo volto dei Renziani»

Per l’approvazione del Disegno di Legge Zan si andrà allo scontro perché i partiti non sono riusciti a trovare una mediazione per arrivare ad un testo condiviso.

La legge che per la sinistra è contro l’omofobia e tutela delle diverse sessualità e che per centro e destra è invece una legge liberticida che limiterà di molto la libertà di pensiero, ha trovato il parere contrario anche del Papa.

A questo punto, anche se storicamente i richiami della Chiesa non hanno mai portato troppa fortuna – vedi aborto e divorzio – oggi il contesto è molto diverso. Il PD assomiglia molto di più ad una corrente di sinistra della vecchia Democrazia Cristiana piuttosto che a quel PCI al quale si vorrebbe richiamare.

Renzi ancora una volta è pronto a portare alla pesa la sua Italia Viva annunciando la posizione contraria del suo partito, ma sempre in vigila attesa dell’offerta a scambio.

Un contesto nel quale andare al voto con scrutinio segreto offre ben poche garanzie per chi è favorevole al Decreto Zen.

Su questo tema di scottante attualità registriamo l’intervento della consigliera provinciale di Fratelli d’Italia Katia Rossato: “Il Ddl Zan, fortemente avversato da Fratelli d’Italia poiché introduce il reato d’opinione e sdogana anche a livello normativo tematiche gender non basate su elementi scientifici, in questi giorni sta perdendo un sostenitore.

Mi riferisco ad Italia Viva, che aveva convintamente votato il Ddl alla Camera ma che ora sta facendo un passo indietro in vista della votazione al Senato. Intendiamoci, prendo atto favorevolmente del fatto che anche il partito di Matteo Renzi abbia compreso le criticità insite nel Ddl, ma trovo curioso questo cambio d’opinione repentino di cui non vi erano avvisaglie. Renzi motiva lo scivolamento verso posizioni conservatrici con il timore che, in caso di voto segreto, alcuni franchi tiratori di PD e 5 Stelle possano affossare la legge.

Ciò è comprensibile considerando che perlomeno all’interno del PD vi è una significativa componente cattolica. Ma dalle parole del leader di Italia Viva traspare però chiaramente anche un certo malcontento fra le fila del suo stesso partito nei confronti del Ddl, probabilmente alimentato dallo scarso seguito presso l’opinione pubblica. È infatti probabile che Renzi abbia fiutato l’aria che tira, cautelandosi prima di rischiare figuracce in Aula. Inoltre mi pare evidente una certa volontà di Italia Viva di proporsi come “ago della bilancia”, nel solco dell’UDC di Casini, non solo per questo Ddl, ma anche a livello politico in vista delle future elezioni.

Anche la senatrice Conzatti approva apertamente il nuovo ruolo “da mediatrice” di Italia Viva. Il problema è che, dalla fine della cosiddetta “Prima Repubblica” il ruolo centrale che un tempo aveva la DC nello scacchiere politico è venuto meno, e l’esperienza dell’UDC di Casini lo dimostra. Infatti, molto spesso cercare di tenere il piede in due scarpe denota semplicemente incoerenza e mancanza di una visione politica definita, e questo gli elettori lo hanno fatto pagare in termini di consenso ai vari neo-democristiani che si sono succeduti negli ultimi anni.

La mossa di Italia Viva si prefigura come un tentativo di imporsi come forza centrale per future alleanze di governo, in modo tale da mantenere la propria presenza nella “stanza dei bottoni” anche dopo le prossime elezioni politiche a prescindere dal consenso (attualmente molto limitato) che il partito riceverà alla prossima tornata elettorale. Gli italiani approveranno questa nuova veste dei renziani? Ai posteri l’ardua sentenza”.