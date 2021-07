Archeologia d’estate: al Museo Retico di Sanzeno si viaggia nel tempo tra storia e natura

Con l’inaugurazione del nuovo Parco Archeo Natura, lo scorso 26 giugno, ha preso avvio l’estate dell’archeologia trentina, quest’anno più che mai ricca di esperienze di scoperta e conoscenza grazie ad un fitto programma di attività.

Le iniziative, curate dai Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici, vengono proposte fino a settembre anche nella rete dei musei e dei siti archeologici della Soprintendenza per i beni culturali: al Museo delle Palafitte di Fiavé, nella Tridentum romana, al Museo Retico di Sanzeno e nelle aree archeologiche Acqua Fredda al Passo del Redebus, San Martino ai Campi e Monte San Martino nel Lomaso.

DAI CACCIATORI PREISTORICI AI SANTI MARTIRI AL MUSEO RETICO – Il Museo Retico – Centro per l’archeologia e la storia antica della Val di Non, a Sanzeno, oltre all’affascinante percorso espositivo che si snoda nel “pozzo del tempo”, propone alcuni interessanti laboratori per famiglie: “MeMoRetico… cose, uomini e animali al museo” per scoprire attraverso il gioco alcune curiosità sui reperti esposti (10 e 24 luglio, 25 agosto, 19 settembre), “Quando il rame abbraccia lo stagno” per conoscere e sperimentare la tecnica dello sbalzo del rame (14 luglio e 4 agosto), “Archeologi per un giorno” per sperimentare il lavoro dell’archeologo (21 luglio e 11 agosto), “Storie di trame” per scoprire le magie dell’intreccio e della tessitura (28 luglio e 18 agosto).

Per esplorare il museo in maniera giocosa basterà partecipare a “Dove sono gli animali?” utilizzando il kit per ricercare gli animali nascosti nel museo predisposto dagli educatori museali (17 luglio e 28 agosto).

Non mancheranno le visite guidate “I Reti e le antiche genti della Val di Non” il 17 luglio, 7, 14 e 28 agosto. Unisce cultura e natura “Archeotrekking. Dai Reti agli eremiti” passeggiata panoramica nella roccia fino al Santuario di San Romedio in compagnia di un archeologo e di un accompagnatore di territorio, in collaborazione con l’ApT Val di Non, in programma il 23 luglio, 6 e 13 agosto, 4 settembre.

Da non perdere il 31 luglio “Alla scoperta della Preistoria con Alfio Tomaselli” una giornata con laboratori di archeologia sperimentale dedicati alle tecniche di scheggiatura della selce e all’accensione del fuoco e il 6 agosto l’incontro con lo scrittore Mauro Neri che condurrà il pubblico nella macchina del tempo dell’archeologia trentina.

Il museo si fa palcoscenico con gli spettacoli per famiglie “Torna a casa Zeus” a cura di TeatroE (7 agosto) e “Le fantastiche lezioni del Professor Scatoloni” di e con Nicola Sordo il 14 agosto. Sabato 21 agosto è in programma “All’idea di quel metallo” giornata con laboratori di archeologia sperimentale dedicati alla fusione del bronzo.