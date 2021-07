Pronti 250 milioni per finanziare gli ecoincentivi del settore auto

Sono pronti 250 milioni di euro per finanziare gli ecoincentivi del settore automobilistico. Col Decreto Sostegni bis con la maggioranza che sta trovando l’intesa, saranno messi a disposizione 200 milioni per benzina e diesel (tra 61 e 165 grammi di Co2 al chilometro) e 50 milioni per le auto elettriche (da 0 a 60 grammi di Co2 al chilometro).

Rientreranno negli incentivi anche gli Euro6, l’obiettivo resta quello di mettere in strada il maggior numero possibile di auto a basso inquinamento. In caso di rottamazione ci potrebbe essere una sommatoria di bonus. La facilitazione dovrebbe contribuire anche al rilancio del settore automobilistico messo in ginocchio dalla pandemia.

Ma Sostegni bis non dovrebbe essere solo ecoincentivi, ma anche altri provvedimenti particolari. 10 milioni saranno stanziati per i tamponi gratuiti per le persone fragili che non possono fare il vaccino , ma hanno bisogno del green pass.

Ci saranno anche nuovi ristori che potranno essere richiesti dalla guide turistiche, dalle terme. dal wedding, eventi e dalle mense. Alla montagna sono destinati 30 milioni limitatamente alla sicurezza e all’innovazione di piste da sci e impianti di risalita.

500 milioni andranno al Comune di Stresa dopo l’incidente della funivia del Mottarone.

Una novità è l’esonero dal pagamento dell’Imu per quei proprietari di immobili sotto sfratto dal marzo dello scorso anno, con la possibilità di richiesta di rimborso per chi ha pagato prima del 10 giugno e 115 milioni saranno ripartiti tra i Comuni per compensare i mancati incassi.

