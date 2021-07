Ginecologia, scoppiano altre grane: una lettera a sostegno del primario e una denuncia di 5 ginecoloche

Ieri si è conclusa l’ispezione degli uomini inviati dal Ministro della salute Roberto Speranza nel reparto di ginecologia.

Fra alcuni giorni sarà tracciato lo scenario che negli ultimi anni ha visto l’abbandono di tanti operatori del reparto di Ginecologia. E chi non ha abbandonato in qualche modo è stato emarginato. Accuse gravi che dovranno essere provate naturalmente.

In quasi due giorni i 4 ispettori del ministero hanno sentito alcune persone per poi nel pomeriggio fare ritorno a casa.

Dentro il reparto però si apre una nuova polemica denunciata dal sindacato Fp Cgil. Negli ultimi giorni infatti sta girando per il reparto una lettera redatta da un gruppo di professionisti scritta a sostegno del primario Saverio Tateo.

«Cosa succederà a chi firma e a chi non firma la lettera che sta circolando nel reparto di Ginecologia del Santa Chiara?» Se lo chiede appunto il segretario generale della Fp Cgil del Trentino Luigi Diaspro, (foto) che spiega: «Appare quantomeno ambigua l’iniziativa della lettera che un gruppo di professionisti del reparto ha scritto a sostegno del buon lavoro e della qualità di Ginecologia e del suo primario, come si apprende dai giornali. Un fatto in sé legittimo ma assolutamente inopportuno, in un momento in cui il clima lavorativo in quel reparto, come sta emergendo dalle continue testimonianze, racconta di punizioni e vessazioni. Una situazione tesa, che non andrebbe ulteriormente alimentata con iniziative le cui finalità possono apparire ancora una volta intimidatorie».

Una tale lettera contribuisce a diminuire la serenità che invece è quanto mai necessaria per gli accertamenti in corso da parte della Commissione interna e ministeriale. «Chi ha responsabilità decisionali in Apss intervenga per il bene del personale e della stessa Azienda – afferma ancora Diaspro – occorre favorire il più possibile il lavoro di ispettori e procura ed è sintomatico che alcune professioniste ritengano addirittura di doversi rivolgere ai loro legali per esprimere preoccupazioni circa l’incompatibilità ambientale che si sarebbe determinata col rientro del primario dalle ferie.

È necessario – conclude Diaspro – , a questo punto, che l’Azienda batta un colpo e ponga fine a questo stillicidio, serve che chi ha responsabilità decisionali – di difficile individuazione tra dimissioni date e non date – intervenga per tutelare la serenità di chi deve continuare ad assicurare servizi preziosi in questa condizione di tensione, intimidazione, confusione. Va agevolata in ogni modo l’azione della procura e degli ispettori».

Dopo la procura e le inchieste interne di ministero e azienda sanitaria anche l’ordine del medici a seguito di una denuncia da parte di cinque ginecologhe apre un nuovo fronte di indagini.

Il tutto mentre la posizione del direttore dell’azienda sanitaria Benetollo è ancora sospesa. Dopo le due «timide» dimissioni l’assessore Stefania Segnana lo ha difeso spiegando chiaramente che le dimissioni sarebbero state respinte.

Il passo successivo avrebbe dovuto far incontrare il presidente Fugatti con il direttore l’APSS. Incontro che però continua ad essere rinviato.

Il rinvio potrebbe essere dovuto ad una riflessione del govenatore che attende i risultati delle ispezioni e delle indagini di procure ed ordine dei medici.