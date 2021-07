Bruna Giuliani replica a Lucia Coppola: la Trento Bondone non si tocca

Il capogruppo della lega in consiglio comunale Bruna Giuliani risponde a stretto giro di posta a Lucia Coppola dei Verdi che aveva chiesto lo stop della leggendaria Trento Bondone giunta alla sua 70° edizione.

Bruna Giuliani nel merito esprime il pensiero diametralmente opposto, chiedendo che la storica cronoscalata non solo possa proseguire nei prossimi anni, ma che, anzi, venga maggiormente valorizzata.

«Incidenti e infortuni fanno parte di ogni tipo di sport – spiega l’esponente della lega – non per questo si deve bloccare lo svolgimento di tali attività. La Trento-Bondone, gara di livello europeo, fa parte della storia della nostra città, è ricca di emozioni e che conta, per sua organizzazione, sul lavoro di centinaia di persone appassionate di motori. Non può e non deve scomparire».

Giuliani dopo le critiche nei confronti della sparata della Coppola rilancia: «A tal fine rinnovo la proposta della Lega di Trento, avanzata nel corso della scorsa consiliatura, di istituire un museo dedicato alla storica cronoscalata da collocare sul monte Bondone, in modo di avere un suo simbolo presente tutto l’anno».

Coppola aveva interrogato la Giunta per sapere: se con il Comune di Trento sono mai stati considerati i costi-benefici della cronoscalata Trento-Bondone e in caso positivo quali sono state le conclusioni; se non ritenga che il percorso stradale non offra garanzie di sicurezza né per i concorrenti in gara, né per chi li segue; se non intenda valutare con il Comune di Trento di sospendere questa gara che reputo pericolosa, inquinante e altamente impattante per la popolazione e anche per i numerosi animali selvatici che popolano la montagna.

