A Trento la prima «Veteran Run» Italiana. Si parte dalla concessionaria Harley Davidson

Sabato 17 luglio prossimo si terrà a Trento il primo «VETERAN RUN» italiano.

Quello del VETERAN RUN è una tradizione tipicamente statunitense che mira a evidenziare il ruolo importante di chi ha servito il proprio paese a vario titolo indossando una divisa con particolare attenzione a chi è stato impiegato all’ estero, ma non solo.

Quello che si terrà sabato partendo da Trento ha una connotazione motociclistica, infatti il ritrovo e punto di partenza sarà presso la nuova concessionaria Harley Davidson di via Maccani 165 .

Dalle 09.00 alle 10.00 verrà offerta una colazione americana ai partecipanti che potranno iscriversi al costo di euro 25. Dopo l’ iscrizione avverrà un briefing sulla sicurezza dove verrà spiegato l’ itinerario (partenza dal Concessionario HD direzione Valsugana , Val dei Mocheni, Passo Redebus, Bedollo, Segonzano, Cembra, Lago Santo).

Proprio l’ itinerario di circa 70 km è stato studiato tenendo in considerazione, che molti partecipanti arriveranno in mattinata dalle regioni vicine e rientreranno in serata a casa e quindi pur essendo un percorso non lunghissimo permetterà a tutti di godersi il panorama.

Dopo una sosta tecnica a metà percorso, una volta giunti in zona Lago Santo i partecipanti si fermeranno per il pranzo presso l’ Happy Ranch dove sempre nella quota dei 25 euro di iscrizione sarà compreso un menu completo. Essendo un evento con connotazione benefica , parte della quota comprende una donazione all’ ONAOMAC, l’ Opera Nazionale di Assistenza agli Orfani Militari dell’ Arma dei Carabinieri, che sarà rappresentata durante l’ evento dalla Cav, Valeria Tagliacollo, responsabile ONAOMAC per il nord Italia.

Ma lo scopo benefico di questo evento motociclistico unico nel suo genere in Italia va oltre alla mera iscrizione, infatti durante il pomeriggio verranno messi in palio numerosissimi premi, raccolti dagli organizzatori dell’ evento e messi a disposizione da diverse aziende e privati a titolo gratuito.

Il ricavato verrà devoluto in parte all’ ONAOMAC ed in parte alla Stella Bianca della Val di Cembra. All’ atto della donazione , con i rappresentanti dei due enti beneficiari presenti ci sarà anche una rappresentanza della ANC , l’ Associazione Nazionale Carabinieri da sempre attiva nel mondo del volontariato e della protezione civile.

L’ evento è aperto a tutti i motociclisti (o famiglie) che hanno indossato o indossano a vario titolo una divisa o che semplicemente stimano l’operato degli appartenenti alle forze di polizia, dei militari, dei paramedici e dei vigili del fuoco.

A tal proposito all’ evento parteciperanno anche i membri del gruppo motociclistico PROTECTORS LE MC (Law Enforcement) con i chapter TERTIUM recentemente costituitosi a Trento e che sono composti esclusivamente da appartenenti alle forze dell’ ordine e forze armate italiane , paramedici e vigili del fuoco.

Per chi si recherà all’evento con la famiglia ci sarà la possibilità di raggiungere direttamente in auto il punto finale del giro motociclistico e i più piccolini oltre ad avere un menu appositamente studiato per loro, si improvviseranno giuria e sceglieranno a loro discrezione tra tutte le motociclette presenti, quella che ritengono la più bella e con la loro scelta permetteranno al fortunato proprietario di ricevere un premio dedicato.

L’ evento è aperto a tutti i tipi di motociclette, non solo Harley Davidson e si terrà comunque con qualsivoglia condizione metereologica , disponendo l’Happy Ranch di vasti spazi al coperto in caso dovesse piovere.

La capillare organizzazione prevede durante il tragitto una scorta dedicata ai mezzi che verrà espletata a titolo gratuito dalla locale HOG (Harley Owners Group) di Trento e che si chiama infatti TRIDENTUM.

Durante il percorso a differenza di altri raduni, ci sarà a disposizione un mezzo di soccorso per il recupero di eventuali motociclette in panne, proprio nella linea guida del “nessuno rimane indietro” che è un pilastro importante per chi si trova ad operare all’ estero indossando con orgoglio la divisa con il tricolore italiano.

Gli organizzatori si premurano di avvisare i partecipanti di presentarsi al concessionario HD di Trento, con il pieno di benzina e possibilmente con i bauletti delle moto vuoti, perché tutti avranno la possibilità di ricevere uno o più premi.