24mila euro per l’incarico esterno: nuova condanna a Valduga per danno erariale

Lo hanno decretato i giudici contabili della Corte trentina: il Comune di Rovereto pagherà la somma di poco più di 24800 euro oltre alle spese legali per per l’affidamento di un incarico esterno. Il fatto risale al 2017: risarciranno in parti uguali il primo cittadino Francesco Valduga, il segretario comunale e il dirigente di area del settore legale.

Il danno erariale è riferito infatti all’attribuzione dell’incarico per la gestione di un lascito al municipio per l’ampliamento della scuola musicale cittadina ad un avvocato non interno all’amministrazione comunale. Per la difesa, la complessa disposizione testamentaria risalente al 2017 che ha poi portato alla delibera della Giunta per la nomina di un legale del libero foro, avrebbe richiesto una gestione a parte dell’intricata questione. Non poteva essere dunque chiamato alla risoluzione della procedura un avvocato che, seppure interno, era privo delle necessarie competenze in materia di successioni. Per lo stesso motivo, non sarebbero potuti intervenire nemmeno i referenti dell’Avvocatura dello Stato. Di qui la decisione di ‘uscire’ dall’ambito comunale per la ricerca di una figura professionale alternativa.

Secondo il pm della Procura di Trento si sarebbe trattato invece di un lascito ordinario la cui gestione sarebbe regolarmente rientrata nelle competenze del legale interno. Ipotesi confermata anche dalla Corte dei conti che però non ha condannato il Comune di Rovereto per non essersi rivolta all’Avvocatura di Stato.

Per il sindaco si tratta della seconda batosta nel giro di poche settimane, dato che la nuova condanna va ad aggiungersi a quella già infflittagli lo scorso mese di giugno per la nomina illecita del direttore generale Mauro Amadori avvenuta nel 2016. Ma la somma in quel caso è di tutt’altro tenore: ben 300mila euro dei quali 120mila proprio a carico di Valduga.