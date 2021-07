Scuole musicali, Margherita Cogo: «Buone le risposte della Giunta in periodo di Pandemia»

In Quinta commissione nella mattinata di ieri si è parlato della situazione delle scuole musicali e delle difficoltà causate dal Covid.

Il lavori della commissione, presieduta da Alessia Ambrosi (FdI), si è aperta con una serie di audizioni con i componenti del Tavolo di coordinamento delle scuole musicali.

Margherita Cogo, (nella foto) presidente della Scuola musicale delle Giudicarie ha riassunto la storia e la struttura normativa, professionale e contrattuale delle scuole trentine che oggi sono 13. Scuole che sono di fatto enti para pubblici e, ha detto Margherita Cogo, è giunto il momento di decidere sul loro futuro.

Pubblicità Pubblicità

Il dibattito è aperto: c’è chi ritiene, ha continuato, che la strada sia quella altoatesina, cioè pubblica, e chi invece pensa che le scuole trentine possano continuare ad essere para pubbliche ma con maggiori garanzie.

Il Covid, per venire all’oggi, ha avuto un impatto fortissimo sugli iscritti e il personale: il valore della produzione nel 2020 – 21 è calato di 1 milione 535 mila euro (12 milioni 352 mila euro nel 2018 – 19; 10 milioni 817 nel 2020 – 21); gli allievi sono passati da 5963 a 5049 (- 15%); quelli delle bande da da 1766 a 1630 (- 7,7%); i progetti educativi si sono più che dimezzati passando da 12186 a 5673; il personale da 382 a 349 unità (-8,64%) .

La dad ha funzionato, anche con buoni risultati, soprattutto nel lockdown del 2021. Ma la situazione delle scuole, ha detto infine la presidente Cogo, è pesante; il colpo sferrato dalla pandemia è stato pesante.

Pubblicità Pubblicità



L’assessore Bisesti ha risposto che il sistema della scuole musicali ha affrontato la prova del Covid con efficienza, nonostante le difficoltà, e il prossimo anno potrà essere l’anno del ritorno alla normalità. Cogo ha detto che in questi due anni le scuole hanno “tormentato” l’assessorato sui problemi creati dalla pandemia e le risposte sono state buone, anche dal lato dei finanziamenti che sono rimasti invariati.

Margherita Cogo correggendo un intervento di Filippo Degasperi ha detto che «non è vero – ha affermato – che nelle assunzioni c ‘è poca trasparenza e non ci sono clientele. Tra l’altro, 9 scuole sono coop di produzione lavoro e i docenti sono sempre stati coinvolti nella gestione. Il contratto collettivo è in funzione in 12 scuole; un contratto insostenibile, soprattutto per gli scatti di anzianità automatici e le ore che devono essere assegnate ai docenti anche se queste ore non ci sono. Di aggregazioni tra le scuole, ha detto ancora, non si è mai parlato e altri sono i ragionamenti e comunque non c’è ancora un obiettivo specifico».

«Nel mondo della musica trentina ci sono le scuole – ha aggiunto Margherita Cogo – le medie musicali e il Conservatorio, con quale il dialogo è partito ma se fino ad ora è stato difficile, così come serve un coordinamento, anche se i livelli qualitativi sono diversi, con le medie musicali. Le scuole non possono però rimanere così: non si possono avere tutti i problemi del pubblico e quelli del privati. Quindi, un’evoluzione ci vuole».

«Ma – ha concluso Margherita Cogo – per un paio d’anni si deve blindare il sistema, mantenendo le risorse anche per rimanere attrattivi verso il personale. Per ciò che riguarda Bolzano, il loro sistema pubblico offre dei vantaggi, ma dal punto di vista formativo loro guardano a noi».

Marta Rizzi, rappresentante degli insegnanti, ha affermato che le scuole non sono solo i cda; ci anche i dipendenti e ha ricordato che le difficoltà, anche economicamente, sono state pagate dagli insegnanti. Sul futuro delle scuole c’è la disponibilità al dialogo, tenendo però presente il ruolo del personale.

Mirko Bisesti ha chiuso l’audizione affermando che il modello è positivo e sano. In primo luogo perché garantisce l’autonomia delle scuole in collegamento con il pubblico. In questi due anni c’è stato uno spirito di collaborazione che va allargato con le altre realtà che si occupano di cultura musicale. Il tema non è quello delle fusioni, ma è quello della creazione di sinergie.

Per ciò che riguarda il Covid, ha continuato Bisesti, si sta elaborando per l’autunno un piano per tutto il sistema scolastico anche se diverso da quello dello scorso anno. Alessia Ambrosi ha concluso affermando che le scuole sono una risorsa straordinaria e si potrebbe pensare agli Stati generali delle scuole musicali allargati alle regioni dell’Euregio. Bene il programma di rilancio, ma non dimentichiamo l’aspetto scientifico.