Museo Caproni e Base tuono: al via la collaborazione fra PAT e Aeronautica Militare in vista del “Centenario”

La collaborazione in vista delle celebrazioni per il centenario dell’Aeronautica Militare, che ricorrerà il 28 marzo 2023, è stata al centro dell’incontro che ieri mattina il presidente Maurizio Fugatti ha avuto con il presidente del “Comitato per il Centenario dell’Aeronautica Militare”, il Generale Ispettore Capo Basilio Di Martino, con il Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo, capo del V Reparto dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e vice presidente del comitato e con il Colonnello Gerardo Cervone, capo dell’Ufficio Storico del V Reparto.

All’incontro ha partecipato anche il direttore della Fondazione Museo Storico del Trentino Giuseppe Ferrandi.

“Siamo lieti – ha detto il presidente Fugatti – di collaborare con l’Aeronautica Militare in vista dell’importante ricorrenza e anche per valorizzare due realtà di pregio di cui dispone il Trentino, come il Museo dell’aeronautica Gianni Caproni e come Base Tuono. Siamo favorevoli quindi a intraprendere un percorso condiviso per far conoscere ancora di più un patrimonio storico e aeronautico di grande importanza”.

Pubblicità Pubblicità

Il generale Di Martino ha posto l’accento sul valore della figura di Gianni Caproni e anche sull’importanza storica di Base Tuono.

Sarà la Fondazione Museo Storico del Trentino a curare il rapporto di collaborazione.

A questo incontro ne seguiranno dunque altri in cui si lavorerà anche per rinnovare le convenzioni per la messa a disposizione delle collezioni presenti in Trentino di materiale dell’Aeronautica.

Pubblicità Pubblicità



Si affronterà anche il tema dello sviluppo e dell’integrazione della rete museale aeronautica nazionale.

L’offerta espositiva e degli eventi per la celebrazione nazionale del centenario della forza armata, questa l’idea che è stata condivisa, coinvolgerà quindi anche i territori.