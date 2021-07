Castel Belasi ospita la presentazione della rivista degli architetti dedicata alla Val di Non

Sarà presentata venerdì prossimo 9 luglio alle 17 a Castel Belasi, a Campodenno, “a”, la rivista dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Trento.

La pubblicazione è impegnata in un viaggio attraverso il territorio trentino per indagare le specificità, le criticità e le potenzialità che ne contraddistinguono le parti.

Il numero 1-2/2021 esplora la Val di Non mettendone in luce le caratteristiche salienti, le progettualità emergenti, le architetture significative.

Pubblicità Pubblicità

Felice concomitanza vede approfondito nella prima parte della rivista il tema dei concorsi di progettazione che ha recentemente trovato nella valle un proficuo campo di applicazione, ponendo le premesse per un dibattito sulla qualità dell’architettura di committenza pubblica.

Dopo il saluto del sindaco di Campodenno Daniele Biada, interverranno Rocco Zanoni, tesoriere dell’Ordine degli Architetti Ppc Trento, quindi Davide Fusari, direttore della rivista “a”, Marco Piccolroaz, vicepresidente Ordine Architetti Ppc Trento, e Luca Valentini, dello studio x architettura.

Seguiranno la visita al castello e il rinfresco. A causa limitata capienza degli spazi l’accesso sarà limitato, ma è prevista la diretta Facebook tramite il profilo dell’Ordine degli Architetti.

Pubblicità Pubblicità



«Abbiamo voluto presentare la rivista dedicata alla Val di Non in loco – spiegano gli organizzatori – per rendere testimonianza di un presente concreto d’attività architettonica ad ampio spettro in valle e avvicinare i colleghi locali alle attività dell’ordine che tendenzialmente è sempre stato Trento-centrico. Castel Belasi è stato scelto per esplorare uno spazio storico recentemente restaurato e aperto al pubblico e come testimonianza che la buona architettura può cambiare la storia di un luogo».

Castel Belasi è legato alla famiglia Khuen e riccamente decorato con affreschi del Cinquecento che richiamano il modello decorativo del refettorio del castello del Buonconsiglio di Trento.

Sottoposto a recente restauro, ha ritrovato importanti decorazioni intorno alle porte dei saloni ed è stata svelata una facciata affrescata di notevole fattura.

In questa sede si trova attualmente un’importante mostra di arte contemporanea visitabile fino al 30 ottobre: una selezione di lavori per lo più inediti di Long, Fulton, Girardi e Griffin appartenenti alla Panza Collection, fulcro dell’esposizione “A Line Made by Walking”.