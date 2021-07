“Un Trentino più sociale e inclusivo”: il quarto appuntamento sui fondi strutturali

“Un Trentino più sociale e inclusivo”: si intitola così il quarto appuntamento, in programma domani mercoledì 7 luglio alle 17.00, del ciclo di approfondimenti organizzato dalla Provincia autonoma di Trento e rivolto ai fondi strutturali per il periodo 2021-2027.

Un’occasione utile per definire gli ambiti di intervento provinciali degli strumenti europei per la politica di coesione, con il pieno coinvolgimento del partenariato locale.

All’incontro parteciperanno gli assessori Achille Spinelli (lavoro e sviluppo economico), Stefania Segnana (salute, politiche sociali, disabilità e famiglia), Mirko Bisesti (istruzione, università e cultura).

Il confronto è iniziato mercoledì 16 giugno, con il primo degli appuntamenti dedicato alla “Politica di coesione 2021-2027”, per proseguire il 23 giugno con “Un Trentino più intelligente e competitivo” e il 28 giugno con “Un Trentino più verde”. Al centro la definizione dei programmi per FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – e FSE plus – Fondo Sociale Europeo plus -, che finanziano investimenti materiali e immateriali per settori chiave come ricerca, innovazione, competitività delle imprese, fino a istruzione e inclusione sociale.

Gli approfondimenti hanno la valenza di promuovere il partenariato locale nella fase di impostazione delle strategie e delle priorità di intervento dei fondi, garantendo un processo partecipativo ampio.

Al termine del percorso la Provincia presenterà, in via preliminare, la proposta di programma alle istituzioni europee e quindi i due Programmi operativi in vista dell’approvazione definitiva in autunno.

