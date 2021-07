Disabile discriminato per far posto ai turisti. Una brutta storia sulle montagne Trentine. «Spero nell’inizio di un nuovo Umanesimo»

Spett.Le Direttore,

siamo veramente “usciti’ da questa pandemia piu’ empatici, meno egoisti, disposti a tollerare maggiormente la vicinanza con i nostri simili? Siamo cresciuti come comunità? C’é davvero un senso dello stare insieme pacifico, del ricreare legami che siano sinceri e non ipocriti tra noi esseri umani?

Abbiamo capito che tutte le nostre azioni, oggi più che mai, hanno delle conseguenze? Ogni scelta ed ogni non-scelta si ripercuote nel bene e nel male sugli altri e sul pianeta.

Le cronache di questi giorni raccontano che ovunque noi esseri umani attraversiamo una profonda crisi: ci si ammazza per poco; un mietitrebbia uccide due ragazze. In Canada un’ondata di calore assassina non da tregua; gli ulivi millenari del Salento muoiono in continuazione, si continuano ad organizzare feste estive ammassati noncuranti di cosa ci e’ costato il Covid-19.

In Trentino a volte tutto ciò ci sembra lontano, ci sentiamo salvi e sicuri, qui tra le montagne, tanto le cose succedono “fuori”; altrove. Noi qui stiamo bene, in fondo niente ci tocca e ci mette in discussione. Oggi mi sono indignata e vergognata del mio Trentino, della mia terra.

Ho una cugina autistica, e’ adulta, ma come tutti noi soffre del caldo, soffre dopo un anno costretta in casa; anche sua madre, mia zia, che da trent’anni come tanti genitori di figli autistici lotta ogni giorno, soffre. Siamo tutti stanchi quest’estate, siamo tutti vittime di questa pandemia in qualche modo.

Decide di andare in montagna, a Carbonare di Folgaria, una casa al fresco per avere un po’ di tregua, per passeggiare nei boschi e far finta che tutto sia “normale” che il mondo sia un posto migliore di prima.

Mia cugina, si alza presto la mattina e parla con se stessa, parla a volte ad alta voce e quella mattina verso le sei, decise di alzarsi e passeggiare per casa e chiacchierare come fa sempre.

Cosa sara’ mai stato di cosi grave? La signora, la turista perfetta, doveva riprendersi dai giri in bicicletta che fa con il marito ogni giorno, e pare avesse anche mal di testa quella mattina presto, in montagna. In estate, in vacanza.

Ha iniziato a battere i pugni sul muro ed a lamentarsi con la proprietaria fino a costringerla ad intervenire personalmente e suggerire che non erano benvenute.

Il Trentino e’ da sempre terra di passaggio e di accoglienza, e’ la terra che diede luce alla cooperazione a fine ‘800, con i valori della solidarietà e della fratellanza, dove le persone si aiutarono per far fronte alle difficolta del tempo. Allora.

Oggi viaggiamo in terre lontane e decantiamo l’ospitalità’ e l’unione che altre genti ancora conservano, senza accorgerci di averle perse e, ancora più gravemente, senza far nulla per poter riconquistare ciò che eravamo.

Mia cugina e mia zia, hanno trovato ahimè, una proprietaria di casa che ripetendo “se lo avessi saputo” di fatto avvalora la lamentela del turista, portandosi anch’essa verso la negazione dell’altro, del diverso, della presenza di un disabile, perché fa “rumore”, disturba gli altri inquilini che sono in vacanza e “poverini, devono riposare” e pretendendo, infine, di stabilire l’ora del risveglio del soggetto autistico.

Ha deciso di difendere dei turisti, delle persone che mai capiranno il danno che hanno fatto. Che non si vergogneranno mai di essersi lamentati della presenza di un disabile. Che mai prenderanno consapevolezza dell’ aridita’ umana che li contraddistingue.

Mia cugina e mia zia, hanno deciso di tornare a casa, di arrendersi anche questa volta. Un’altra umiliazione, poco importa, ne ha avute tante e mia zia e’ una donna forte. Ce la fará, anche se e’ ormai stanca.

Ma in quella struttura turistica, abbiamo perso tutti: come esseri umani e come Trentini.

Io mi indigno, mi indigno per questa signora che affitta i suoi bellissimi appartamenti solo a turisti imbellettati e perfetti. Per questa coppia che la mattina presto ha battuto i pugni sul muro per manifestare il suo dissenso. Come ci fosse un animale dall’altra parte.

Abbiamo perso la capacita’ di stare insieme, di parlarci e di chiedere, di accettarci per quello che siamo, ognuno con le proprie imperfezioni.

Ci occupiamo solo di noi stessi. Tutti andiamo in vacanza per riposarci per stare bene, per non soffrire il caldo, per riprenderci il contatto con la natura che abbiamo trascurato. Tutti ne abbiamo diritto. Le nostre piccole azioni quotidiane contano, lasciano il segno, ed hanno ripercussioni. Soprattuto quelle buone. Ogni giorno possiamo decidere se essere migliori. Ogni singolo giorno ed in ogni momento. C’e ancora molto da fare nel nostro bel Trentino, apparentemente “lindo” ed “immacolato”. Perfetto, ma molte volte falso ed ipocrita. A quella signora che ha umiliato mia cugina e mia zia, ed a quei turisti stressati auguro una bellissima estate al fresco a Carbonare. Faranno i conti con se stessi anche loro, prima o poi. Auspico per tutti noi, invece, l’inizio di un nuovo Umanesimo. Sara Merzi – Trento Potete inviare le email al direttore da inserire nella rubrica «io la penso così» scrivendo a: redazione@lavocedeltrentino.it